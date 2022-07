Messina, piano di riequilibrio: si riparte da zero

Rieccola la tela di Penelope del Piano di Riequilibrio. Quella che è stata iniziata dieci anni fa e che, alla luce delle ultime novità, non potrà concludersi, con grande ottimismo, prima della fine del 2023.

Lo scorso 15 luglio il sindaco di Messina Federico Basile è stato sentito dalla Corte dei Conti che ha dato seguito alla sua richiesta di audizione. Voleva confermare la bontà dello strumento varato dalla Giunta De Luca il primo febbraio e del quale lui è stato principale autore. Mezz’ora di incontro per cercare di capire come potesse svilupparsi la procedura che da febbraio ad oggi ha avuto diversi “scossoni”.

Un paio di giorni fa la Corte dei Conti di Palermo ha risposto alle richieste di Basile, e quelle parole sono state una doccia gelata.

In pratica l’iter di approvazione del piano di Riequilibrio deve ricominciare da zero. Tutta la tela che era stata ordita fino ad oggi dal 2018 è stata “scucita” con le decisioni prese negli ultimi quattro mesi.

