Messina, Caminiti: una carica di energia tutta nuova

È lui a tenere i rapporti con Amam e Patrimonio. Ed è sempre lui che deve occuparsi della difesa del suolo, della transizione ecologica e delle reti, quelle digitali e quelle energetiche. Francesco Caminiti è l’assessore del futuro, di tutte quelle politiche che puntano a salvaguardare la natura e a migliorare e velocizzare i servizi “smart”. Ma è anche l’assessore più silenzioso della squadra di Basile, di quelli che, da buon tecnico, alle parole preferiscono i conti. Lui ha preso in corsa l’incarico, ritagliandosi un assessorato con deleghe che o erano state assegnate ad altri o non erano fra quelle già distribuite prima del 2020. Adesso deve riprendere, come gli altri, dve aveva lasciato 4 mesi fa.

Catarratti Bisconte, ci siamo

«Contiamo che in 30 giorni possano concludersi i lavori» dice risoluto Francesco Caminiti, dopo aver fatto un aggiornamento telefonico. «Certo, poi servirà ancora del tempo per i collaudi soprattutto dei ponticelli che portano dalla strada principale alle aree più interne. ma i lavori ad agosto saranno terminati. In questo momento manca solo la realizzazione dell’ultimo ponte che è già stato demolito. E in questa settimana contiamo di effettuare un nuovo sopralluogo con il sindaco».

