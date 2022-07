Giovanni Tortora presidente del consiglio comunale di Montalbano Elicona

Con sette preferenze e tre schede bianche, Giovanni Tortora è il nuovo presidente del consiglio comunale di Montalbano Elicona. Avvocato praticante, 27 anni, Tortora è stato primo degli eletti. «Colgo l’occasione – ha dichiarato il neopresidente durante la cerimonia di insediamento – per congratularmi con tutti i consiglieri comunali e per ringraziare coloro che mi hanno accordato la fiducia per ricoprire questo importante ruolo. Mi impegnerò ad adempiere al meglio ai compiti di direzione dell’assemblea e di garanzia delle prerogative dei componenti dell’Aula. Sono sicuro che questa assemblea, nella sua attuale composizione, potrà garantire al meglio le esigenze della comunità, in quanto composta nella sua interezza da persone serie e competenti. Auspico inoltre un rapporto di leale collaborazione fra maggioranza e opposizione, pur nel rispetto dei compiti istituzionali di ciascuna fazione».

Vicepresidente sarà Marilena Lupica Spagnolo, mentre tra i banchi dell’opposizione al dimissionario Filippo Taranto è subentrato Roberto Arlotta, primo dei non eletti nella lista “Vivere Montalbano Insieme”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata