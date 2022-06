Grazia D’Angelo: "Rimango nel Movimento 5Stelle. Di Maio ha fatto una scelta che non convidido"

“Quella che si conclude non è stata una settimana qualunque per il Movimento 5 Stelle, sono stati giorni che ricorderemo a lungo. Luigi di Maio e altri colleghi ed ex compagni di viaggio hanno fatto una scelta che non condivido, figlia di motivazioni francamente poco comprensibili", ha dichiarato la senatrice messinese Grazia D’Angelo.

"Nelle loro parole ho colto molti personalismi, desideri di rivalsa, la ricerca di un canale di sfogo per risentimenti del passato. Non penso sia questo lo spirito con cui fare politica, che - non scordiamolo mai - è un servizio ai cittadini. Io resto nel Movimento 5 Stelle, nella comunità in cui ho imparato a fare politica, ad affrontare i problemi delle persone, sostenere il mio territorio, a guardare oltre e vedere le soluzioni che altri pensavano fossero impossibili. Stiamo rilanciando il Movimento con il nostro presidente Giuseppe Conte - ha continuato la D'Angelo -. Ci stiamo dando quell'organizzazione e quei luoghi di confronto che non abbiamo mai avuto. Stiamo costruendo una proposta che sta dalla parte di chi soffre, di chi chiede una società più giusta e green, salari e lavoro almeno dignitosi. Vogliamo - ha concluso - uno sviluppo che dia benessere ma al tempo stesso preservi il mondo in cui viviamo”.

