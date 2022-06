Elezioni, Sgarbi: Messina città con dimensione internazionale

«Sono venuto a Messina tante volte nella mia vita pensando soprattutto alla grandezza di Antonello e alla presenza di Caravaggio in un un museo di architettura non particolarmaente confacente con la meraviglia dei capolavori. Qua per la prima volta ho portato Caravaggio in dialogo con Rubens e ho sempre ammirato la città e ho avuto per lei sempre una predilezione ma non l’ho vista mai bella come oggi». A dirlo Vittorio Sgarbi a Messina per appoggiare il candidato a sindaco Federico Basile di Sicilia Vera. Sgarbi poi con Basile, De Luca, il deputato nazionale della Lega Nino Germanà, e il candidato al consiglio comunale per la lista “IoAproRinascimento”, Gabriele Cervino, è salito su una feluca per fare un giro nello Stretto. «La città ha ordine e pulizia - prosegue Sgarbi - ha una linea moderna con un’edilizia che è stata costituita in epoca Liberty e ha sempre mantenuto quella grazia. Ha bisogno di altri alberghi per essere all’altezza della sua posizione, essendo alle porte della Sicilia, E con la meraviglia dei laghi e della luce che la rendono una città turistica per eccellenza come potrebbe essere Taormina o Cefalù. Messina è una città aperta e potrebbe avere una dimensione internazionale».

Elezioni Sicilia, sinistra non deve vincere

Sgarbi ha poi affermato: «Stavo qua per trattare con De Luca che vuole diventare presidente della Regione, sull'opportunità di non far vincere la sinistra, non vorrei avessimo il Crocetta bis. Bisognerà valutare ora con i pesi reali - prosegue Sgarbi - se De Luca può diventare presidente o può impedire a qualcun altro di diventarlo. Nella seconda ipotesi avrei delle alternative da proporgli di essere o il presidente dell’assemblea o il primo degli assessori».

Sgarbi, vincerà Basile perché appoggiato da De Luca

«Basile vincerà senza fatica perché è appoggiato da De Luca, che qui ha dato segnali molto importanti e poi perché ha una faccia da nobile siciliano, una faccia promettente». A dirlo Vittorio Sgarbi a Messina per sostenere il candidato a sindaco Federico Basile. «Non so - prosegue Sgarbi - come siano messi gli altri ma mi dicono abbiano invece facce malaticce».

De Luca può ribaltare sondaggi

«Da quando conosco De Luca, l’ho sempre appoggiato e gli riconosco un grande vitalismo. Cateno è uno che fa quello che dice, nel senso che ha una capacità di affermarsi che è sembrata sorprendente a molti, per me era logica». A dirlo Vittorio Sgarbi oggi a Messina per sostenere il

candidato a sindaco di Messina Federico Basile di Sicilia Vera. «Sul resto della Sicilia - prosegue Sgarbi - non ho elementi sufficienti, i sondaggi in questo momento ci dicono che c'è qualche rischio per il Centrodestra, ma se poi lui fosse in grado di scavalcare i sondaggi come ha fatto per Messina, gli riconoscerei il merito».

