Comunali a Furnari, Mendolia punta su un’economia turistica

L’eccezionalità di questa tornata elettorale è data dalla presenza di ben quattro candidati a sindaco, una novità che non ha precedenti nella storia comunale. Oggi si prende in esame il progetto politico di “Furnari che vogliamo” che ha individuato in Salvatore Mendolia il suo “frontman”. La squadra di assessori designati sarà composta invece da Anna Chiofalo, Elisa Antonina Chiofalo, Antonino Crisafulli e Domenico Puliafico.

Il programma di Mendolia – si legge – «ha lo scopo di dare un contributo concreto alla rinascita del Comune di Furnari» e sarà «finalizzato alla pianificazione di tutti quegli obiettivi che possano creare sviluppo: un progetto innovativo che, attraverso l’entusiasmo di una nuova e giovane classe politica, crei tutte quelle condizioni di sviluppo e solidarietà sociale». Originario della frazione marinara di Tonnarella, Mendolia vede nell’economia legata al mare uno dei cardini del rilancio economico – basato su turismo, pesca, agricoltura e artigianato – del paese proponendo la «riqualificazione e l’ammodernamento del porticciolo turistico di Portorosa», con la razionalizzazione dell’assegnazione dei posti barca, attraverso un sistema telematico. Gli interventi infrastrutturali del porto saranno anche volti ad incrementare l’offerta turistica e, in quest’ottica, “Furnari che vogliamo” prende l’impegno per la «realizzazione di un collegamento marittimo da e per le Isole Eolie con mezzi idonei».

