Elezioni a Messina, lunedì sorteggio e nomina degli scrutatori

Lunedì 30, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca (Piazza Unione Europea, 1), la Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica adunanza, alla nomina mediante sorteggio degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali in occasione delle elezioni del prossimo 12 giugno, con eventuale secondo turno di votazione per l’elezione del sindaco domenica 26 giugno, mediante estrazione a sorte tra coloro che hanno presentato la relativa richiesta dal 19 al 24 maggio.

L’elenco degli scrutatori estratti sarà tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina nella sezione "Informazioni". Successivamente le nomine a scrutatore saranno notificate all’indirizzo di residenza oppure, in alternativa, dall’1 al 6 giugno potranno essere ritirate presso l’Ufficio Notifiche a Palazzo Zanca, stanza n. 63, nei seguenti giorni e orari: mercoledì 1 giugno dalle ore 9 alle 18; giovedì 2 giugno dalle 9 alle 18; venerdì 3 giugno dalle 9 alle 18; sabato 4 giugno dalle 9 alle 18; domenica 5 giugno: dalle 9 alle 13; lunedì 6 giugno dalle 9 alle 18. In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare un giustificativo all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.

