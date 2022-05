Amministrative Messina, ecco i programmi ufficiali dei candidati

C'è chi si è presentato con una “mini-enciclopedia”, chi, invece, con una sintesi racchiusa in poche pagine. Passano spesso in secondo piano, travolti dalle polemiche quotidiane, tipiche da campagna elettorale, ma i programmi dei candidati sindaco non sono - o non dovrebbero essere - meri libri dei sogni, ma atti ufficiali, che vengono depositati all'albo pretorio del Comune al momento della presentazione della candidatura e lì rimangono pubblicati fino al giorno dopo le elezioni. A disposizione di quegli elettori che, al netto del cugino o dell'amico dell'amico candidato, vogliono saperne di più sulle proposte di chi aspira alla fascia tricolore e, chissà, magari investono parte del proprio tempo verso un voto consapevole.

Gli atti presentati

Sono diverse le scelte compiute dai cinque candidati a sindaco, sia in termini di contenuti che, balza subito all'occhio, quantitativi. Federico Basile, “erede” scelto da Cateno De Luca per Sicilia Vera, ha presentato ben tre tomi, per un totale di 144 pagine, sullo stile delle relazioni annuali pubblicate dall'ex sindaco: il primo contiene il programma vero e proprio; il secondo è una sintesi dei finanziamenti ottenuti dalla precedente amministrazione; il terzo è redatto in ottica Pnrr. Molto più sintetica la documentazione di Maurizio Croce, candidato del centrodestra: 7 pagine, la prima delle quali “occupata” dall'elenco delle liste a suo sostegno; le altre si sviluppano in diciotto aree tematiche, alcune di poche righe, altre a propria volta divise in piccoli paragrafi. La via di mezzo è il programma depositato a Palazzo Zanca da Franco De Domenico, candidato sindaco del centrosinistra: 33 pagine e un titolo emblematico, “Programma elettorale condiviso”, in cui dietro quell'aggettivo, “condiviso”, c'è tutto il lavoro svolto dietro le quinte dalle varie anime della coalizione. Le prime quattro pagine contengono un'analisi socio-economica dello stato di fatto della città (economia, reddito, occupazione, qualità della vita, sostenibilità ambientale, formazione), con un approccio quasi “accademico”; quindi, dopo una breve introduzione, si sviluppano i vari punti, suddivisi in temi e proposte. Luigi Sturniolo (Messina in Comune) ha consegnato un documento di 18 pagine: dieci capitoli, alcuni squisitamente “amministrativi”, come il primo, dedicato al bilancio; altri più ideologici, come l'ultimo, intitolato “La pace un bene fondamentale”. Nel mezzo paragrafi e sotto-paragrafi per entrare nel dettaglio delle varie tematiche. Infine il medico Salvatore Totaro (Ftl-Ucdl): appena sei pagine, anche qui con grande sintesi dei 13 punti scelti come focali, dalla disabilità alla restituzione «immediata» della Falce alla città.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata