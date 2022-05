La corsa al sindaco di Lipari, Mariano Bruno si ritira

La corsa per le amministrative nel Comune di Lipari perde uno degli annunciati protagonisti: esce di scena, infatti, il dottor Mariano Bruno, già quattro volte primo cittadino nel maggior Comune delle Eolie. Bruno, che aveva ufficializzato la sua candidatura, con il supporto della lista civica “Scriviamo insieme il futuro” e della Nuova Democrazia Cristiana, ha dovuto compiere un passo indietro per sopraggiunti motivi personali (sembrerebbe di salute) che non gli consentono di affrontare la campagna elettorale.

La decisione è maturata sabato sera, nel corso di una riunione che il settantaquattrenne ex sindaco di Lipari ha avuto con il gruppo di candidati al consiglio comunale e sostenitori, ed è stata ufficializzata ieri con un suo comunicato stampa. «Problematiche di carattere strettamente personali – si legge – mi inducono a non partecipare, quale candidato sindaco, alla prossima campagna elettorale per l'elezione del capo dell'amministrazione del Comune di Lipari. Desidero ringraziare tutta la squadra che ha voluto affiancarmi e la compagine della Democrazia Cristiana che ha espresso la sua concreta volontà di appoggiarmi. Un grazie infinito a tutti quegli elettori che, già in questa fase preliminare, avevano espresso il gradimento per la mia candidatura. Unitamente ai ringraziamenti – conclude Mariano Bruno – le scuse per i disagi che ho creato a molti amici e sostenitori».

