Messina alle urne, Sturniolo: "Siamo unici ad avere contenuti politici"

Gino Sturniolo, candidato alla poltrona di sindaco di “Messina in Comune” con con i suoi 32 candidati e con una lista alla quinta circoscrizione sfida i colossi della politica: “L'ostentazione di possibilità economiche e di liste di alcuni avversari - ha detto alla libreria Mondadori - dove i suoi candidati si sono presentati uno ad uno ci crea un certo fastidio”. “Siamo noi la vera novità di questa campagna elettorale e siamo gli unici ad avere contenuti politici”., candidato alla poltrona di sindaco di “Messina in Comune” con con i suoi 32 candidati e con una lista alla quinta circoscrizione sfida i colossi della politica: “L'ostentazione di possibilità economiche e di liste di alcuni avversari - ha detto alla libreria Mondadori - dove i suoi candidati si sono presentati uno ad uno ci crea un certo fastidio”. Elezioni Messina: Sturniolo lancia la sua lista "civica"

Quattro formazioni con connotazioni politiche che sono presenti in lista: Rifondazione comunista, il Partito comunista italiano, Potere al popolo, Azione Civile, Antudo. Ma la lista è civica, e lo vede capolista. “Siamo gli unici ad avere contenuti. Non siamo una meteora e saremo determinanti”. “Sarò il capolista - ha detto Sturniolo - ma solo per scelta tecnica. Per identificarci meglio. Perché venga individuata subito la nostra lista”. I candidati: "Si va dall'assistente sociale, al musicista, all'impiegato. Per i quartieri si corre solo al quinto candidato alla presidenza Ivan Calì. Con tre donne e quattro uomini".