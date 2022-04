Figure apicali ridotte all’osso, il Comune di Barcellona torna ad assumere

Dopo le revoche di un anno fa dei bandi taroccati, al Comune si torna a parlare di concorsi per l’assunzione di personale. Palazzo Longano è a corto di figure professionali apicali, tanto che saranno predisposte le procedure per un dirigente e cinque funzionari. Allo stesso tempo, l’Esecutivo Calabrò ha votato una delibera di Giunta proposta dall’assessore al Personale Santi Calderone per la rimodulazione della struttura delle Posizioni organizzative dei sei Settori in cui è suddiviso l’apparato burocratico. A soffrire maggiormente sono i due Settori tecnici, il IV e V, che gravano su un solo dirigente, l’ing. Nunzio Santoro. Grande il carico di lavoro dei due Settori da cui dipendono, oltre all’Urbanistica ed edilizia privata, l’Ambiente, lo Sportello unico delle attività produttive e tanti altri servizi, dalla gestione del patrimonio comunale, alla manutenzione di scuole, edifici pubblici, cimitero, ville e giardini. A ciò si aggiunge la corsa ai bandi Pnrr e regionali finanziati con le altre risorse programmate dall’Ue.

Dell’imminente bando di concorso per cinque funzionari, tre saranno per tecnici o amministrativi da destinare esclusivamente ai due Settori tecnici che hanno subito una emorragia di personale a causa dei pensionamenti. L’Amministrazione Calabrò è anche impegnata nel reclutamento di unità ricorrendo alla mobilità o al comando, sempre per il Settore tecnico. È di ieri la notizia che un tecnico del Comune di Messina, per il quale il Comune di Barcellona aveva votato la delibera per la sottoscrizione della relativa convenzione per 18 ore settimanali, ha rinunciato ad assumere l’incarico negli uffici comunali di Barcellona.

