Amministrative Messina, Pippo Trischitta torna in campo a sostegno della candidatura di Basile

Stamattina è stata ufficializzata l’adesione al progetto che sostiene la candidatura di Basile da parte di Pippo Trischitta, già consigliere comunale e candidato sindaco nel 2018. Sarà candidato nella lista Basile Sindaco alla prossime amministrative.

“La mia scelta di sostenere Federico Basile, ha spiegato Trischitta, nasce dalla convinzione che sia la migliore per la città di Messina. Ho sempre apprezzato la sua disponibilità ritenendolo un punto di riferimento per competenza e conoscenza della macchina amministrativa. Ci accomuna la provenienza dai quartieri periferici della città, elemento che ci fa essere più vicini alle istanze della gente. Torno all’impegno politico ed elettorale in prima persona solo per sostenere lui. La candidatura di Basile, ha aggiunto Trischitta, è in linea con i miei principi e la scelta di schierarmi al suo fianco è dettata dalla voglia di garantire a Messina la persona giusta al governo della città nell’interesse di tutti.”

