Villafranca, il bilancio 2021 viene finalmente approvato

Il Consiglio comunale ha finalmente approvato il bilancio di previsione 2021 e il Dup 2021-2023, accogliendo le recenti sollecitazioni della commissaria regionale Filippa D'Amato, che aveva indicato un termine perentorio di 10 giorni. In apertura di seduta, il presidente Gaetano Lamberto, rivolgendosi in particolare agli alunni delle scuole medie ed elementari, presenti per adempiere alla proclamazione del sindaco e del baby Consiglio, ha ricordato la drammatica situazione vissuta dalla popolazione ucraina, a seguito dell'invasione militare russa, invitando tutti a un minuto di silenzio in segno di solidarietà. Si è poi passati alla trattazione e approvazione di importanti atti proposti dagli Uffici, a cominciare dal bilancio 2021, il regolamento sul diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, il fondo perequativo Enti locali, la ricognizione degli immobili comunali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione e la convenzione per la gestione associata dei progetti di rigenerazione urbana tra i Comuni di Spadafora (capofila), Villafranca e Saponara.

