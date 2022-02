Militello Rosmarino, altra mozione di sfiducia contro il sindaco Salvatore Riotta

Presentata una nuova mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Militello Rosmarino, Salvatore Riotta. Nel documento, proposto dalla capogruppo di opposizione Teresa Travaglia e sottoscritto in tutto da sei consiglieri, vengono mosse pesanti critiche per le inefficienze che i firmatari imputano all’esecutivo Riotta, tra le quali, oltre ai problemi di gestione quotidiana e amministrativa del comune, i continui avvicendamenti in seno alla giunta con nove rimpasti in meno di quattro anni.

Già a febbraio 2021 era stata presentata e discussa una prima mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino di Militello Rosmarino che fu però neutralizzata dal voto in aula con quattro favorevoli e altrettanti contrari nel civico consesso di Militello composto in tutto da otto consiglieri.

