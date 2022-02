Carlotta Previti: "De Luca ha rivoluzionato Messina, ora pronti a lavorare con Basile"

"È stato un onore far parte di questa straordinaria squadra con un sindaco che ha rivoluzionato Messina rendendola protagonista. Siamo pronti a lavorare accanto a Federico Basile sindaco con uno straordinario programma per la nostra amata Messina", questo il commento dell'ormai ex vicesindaca Carlotta Previti, il cui nome era tra i papabili per la successione a De Luca come candidata alla sindacatura.

Nessuna delusione, nessun malumore ma disponibilità a mettersi in gioco nella prossima campagna elettorale, che è già di fatto cominciata da ieri sera.

