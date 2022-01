Messina, De Luca pronto a ricandidarsi a sindaco se il Piano di riequilibrio venisse bocciato

Qualunque sarà il verdetto della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio del Comune di Messina, le dimissioni del sindaco Cateno De Luca non verranno revocate. La novità rispetto a quanto finora prospettato sta nel fatto che in caso di bocciatura del Piano, De Luca scenderà in campo in prima persona:

“Saranno comunque elezioni anticipate - ha confermato alla Gazzetta il sindaco - ma in quel caso mi ricandiderò io”. Si profila, dunque, uno scenario imprevisto e, secondo questa eventualità, salterebbe la candidatura alla presidenza della Regione.

Si dovrà attendere, a questo punto, l’udienza alla Corte dei Conti dell’8 febbraio, dopo la quale il verdetto è previsto nel giro di pochi giorni.

