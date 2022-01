Messina, il fronte anti-De Luca in piazza: «Saremo qui ogni sabato»

«Della sua carriera politica non ci interessa nulla. Può restare, può dimettersi, può diventare presidente della Regione. Quello che ci interessa è avere un sindaco». Le forze anti-De Luca scendono in piazza. Non sono in tanti, ma ci sono le regole anti-Covid da rispettare, e poi c’è un annuncio-“minaccia”: «Saremo qui ogni sabato, a manifestare pacificamente». Nasce un Comitato spontaneo, denominato “La città siamo noi”, che vede tra i promotori Antonio Currò, Assunta Orlando e Amelia Ferro. Ma ci sono anche volti e nomi conosciuti, che rendono la propria testimonianza in piazza Unione europea, come i consiglieri comunali del Pd, Alessandro Russo, e del M5S, Pippo Fusco (c’è anche Gino Sturniolo, ex consigliere), o come il rappresentante sindacale della Cgil, Pietro Patti, al quale De Luca, nei giorni scorsi, aveva riservato una delle sue solite “pernacchie”.

