Comunali a Taormina, probabile la discesa in capo di Mauro Passalacqua

La corsa alla prossima sindacatura di Taormina potrebbe caratterizzarsi per una sfida all'insegna degli ex primi cittadini della località turistica ionica. Oltre alla probabile ricandidatura del sindaco in carica Mario Bolognari e al ritorno nella contesa - tra i leader dell'opposizione - dell'ex sindaco Eligio Giardina, si fanno infatti sempre più insistenti i rumors che ipotizzano una discesa in campo di un altro ex sindaco: il primario del Pronto Soccorso di Taormina, Mauro Passalacqua. L'attuale presidente del Consorzio Rete Fognante, già sindaco di Taormina dal 2008 al 2013, si sta lasciando alle spalle un momento difficile per via di gravi problemi personali e anche per questo ha dovuto al momento allontanarsi dagli impegni alla guida dell'ente consortile (con la reggenza ad ora affidata al vicepresidente Pancrazio Gullotta). Ma il pieno recupero in atto potrebbe mettere Passalacqua nelle condizioni di tornare a correre per la sindacatura ed è una opportunità sulla quale l'ex sindaco starebbe riflettendo, in vista di una possibile decisione nei prossimi mesi.

