Messina, l'isola pedonale in via dei Mille si farà: favorevole il parere del Consiglio

A larga maggioranza, il consiglio comunale in seduta straordinaria ha dato parere favorevole all’istituzione di un’isola pedonale temporanea lungo la via dei Mille. Ventuno i voti favorevoli, due gli astenuti e un contrario. I pareri dei dirigenti erano positivi e sono giunti nella giornata di ieri, dunque tempestivamente la presidenza del consiglio ha convocato questa seduta per dare il via libera a quella che sarà la 16ª stagione dell’isola pedonale nella via dello shopping messinese. Adesso ai commercianti il compito di un allestimento natalizio all’interno di un programma ben più vasto che l’amministrazione comunale è pronta a varare nelle prossime ore. Lunedì la conferenza stampa di presentazione del cartellone di tutte le iniziative del Comune in centro come in periferia e nei villaggi.

© Riproduzione riservata