Barcellona, sul bilancio pioggia di emendamenti e abbattimento dell’aliquota Imu

Com'era stato ipotizzato nelle previsioni, l'attesa è diventata incandescente alla vigilia della seduta del Consiglio fissato per martedì e nel quale è previsto il voto per il Bilancio pluriennale 2021 – 2023, preceduto da quello per l'approvazione del Documento unico di Programmazione 2021-2023. Ieri, in mattinata, sono stati infatti inoltrati dai diversi settori dell'opposizione 37 emendamenti. Ben 28 per il Bilancio e 9 per il Dup. Non è un caso che il presidente del Consiglio Angelo Paride Pino, abbia chiesto, per la complessità degli argomenti, la presenza in aula del Collegio dei revisori dei conti. A fare il pieno di emendamenti i gruppi di Città aperta e del Pd. Si prevede una seduta incandescente che metterà a dura prova la stessa maggioranza che quasi sicuramente, avendone i numeri, si preparerà a respingere le bordate che provengono dall'opposizione che da mesi, fin dall'insediamento, ha sospeso il giudizio sull'attuale Amministrazione guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò rinviandolo al suo primo bilancio di previsione.

