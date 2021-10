S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice scioglie la riserva: si ricandida per il secondo mandato

L’annuncio atteso per gennaio è arrivato in anticipo e questa volta non sembrano esserci più tentennamenti: Danilo Lo Giudice si ricandiderà a sindaco di Santa Teresa di Riva alle elezioni amministrative del 2022. Il primo cittadino in carica, sulla poltrona più alta da quasi un lustro, ovvero dal 2017, si riproporrà infatti agli elettori del centro ionico per il secondo mandato consecutivo, scelta che sin dall’inizio sembrava naturale ma che è stata più volte messa in dubbio dalle “mire espansionistiche” del leader di “Sicilia Vera”, Cateno De Luca, che punta alla presidenza della Regione e che ha chiesto al suo discepolo prediletto un impegno in prima persona, senza escludere l’ipotesi che debba rinunciare a quel doppio ruolo di sindaco e parlamentare che ha ricoperto finora.

Lo Giudice ha però sempre ammesso di essere innamorato innanzitutto della carica di sindaco e, dunque, non vuole far mancare il suo impegno per la comunità santateresina: «Dal 2012 abbiamo invertito la rotta del paese, non perché siamo bravi ma perché ci siamo dedicati all’amministrazione, una cosa che sappiamo fare», ha detto il primo cittadino in carica. «Ho 34 anni - ha proseguito - mi rimangono gli ultimi otto mesi da sindaco, mi ricandido e spero ovviamente di vincere, questo è scontato. Sono orgoglioso di fare il sindaco e di rappresentare la mia comunità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata