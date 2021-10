Torregrotta, proposte per una svolta scandite sul palco da Maurizio Rizzo

«Abbiamo il dovere di invertire la rotta - tuona sul palco il candidato a sindaco Maurizio Rizzo sostenuto dal gruppo "#siriparte Torregrotta 21-26"-. Con questo presupposto, cinque anni fa, mi sono candidato in una lista che avrebbe dovuto rappresentare il cambiamento, l'innovazione e l'entusiasmo. Così non è stato ed è sotto gli occhi tutti, ma al tempo stesso sarebbe stato troppo facile gettare la spugna. La rinuncia non appartiene al mio credo- dice a gran voce Maurizio Rizzo-. Se si rema tutti nella stessa direzione e con spirito di gruppo si possono davvero cambiare le sorti del paese». Anche stavolta, la parola è passata ai candidati al consiglio comunale.

Accolta da un sostenuto applauso e definita l'anima forte del gruppo, Antonella Pavasili nel suo lungo intervento ha puntualizzato come «la politica vada bene solo a determinate condizioni: se ci sono l'onestà e la tutela degli interessi generali. Amarezze ce ne sono state tante nel mio percorso - ha detto - ma io vado avanti e vedo la cittadina di Torregrotta con gli occhi del cuore, immaginando tutto quello che possa farla rinascere».

