Capo d’Orlando, candidati in cerca di consensi. Il voto è sempre più vicino

Dopo Luca Giuffrè e Franco Ingrillì, questa settimana sarà la volta del terzo candidato a sindaco di Capo d’Orlando, Renato Mangano, per presentare agli elettori la propria squadra.

Lo farà sabato prossimo, alle 19.30, nella centralissima piazza Matteotti ma già domani, giovedì, alla stessa ora inaugurerà la sede elettorale nel pieno centro cittadino, nell’isola pedonale.

Come è già noto gli assessori designati da Renato Mangano sono Sandro Gazia, Linda Liotta e Felice Scafidi mentre i candidati al consiglio comunale della lista d’appoggio “CampiAmo Capo-Renato Mangano” sono gli stessi tre assessori designati e Luigi Canfora, Rosario Ceraolo, Maria Ilenia Cottone, Gino Galipò, Federica Leone, Maria Mansueto, Giovannino Milio, Giuseppina Pandolfo, Carla Maria Grazia Riscifuli, Nunziatina Carmela Sinagra, Vincenzo Triscari, Giuseppe Truglio e Francesco Turdo. Renato Mangano ed i tre assessori designati formano in consiglio comunale il gruppo dei quattro dell’opposizione che, ultimamente, ha contestato il primo cittadino Franco Ingrillì ( che si ricandida) su diversi fronti.

