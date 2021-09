Patti, vicino l’accordo Cangemi-Scarcella. Raneri rinuncia alla candidatura

Inizia a prendere forma la griglia di partenza per le elezioni amministrative di Patti del 10 e 11 ottobre. Sono giorni frenetici per i vari schieramenti politici, per definire gli accordi elettorali in vista della prima scadenza fissata alle 12 del 15 settembre, termine ultimo per la presentazione delle candidature. Le ultime ore stanno facendo registrare un fermento particolare nella coalizione che appoggia l’avvocato Giorgio Cangemi (Andiamo avanti). L’ex presidente del consiglio ed assessore del già sindaco Giuseppe Venuto, punta a raccogliere il testimone dell’attuale amministrazione guidata da Mauro Aquino che, al suo secondo mandato, non potrà ricandidarsi. E, oltre a rappresentare la continuità amministrativa, adesso punta ad incassare l’appoggio dell’avvocato Attilio Scarcella (La Patti che vorrei), già assessore con l’attuale governo cittadino.

