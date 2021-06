Elezioni a Falcone, “staffetta” per la candidatura tra i fratelli Carmelo e Andrea Paratore

Staffetta tra i fratelli Paratore per la candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Falcone. Al candidato sindaco, già designato da mesi, Carmelo Paratore, attualmente sospeso dalla carica per effetto della misura cautelare del divieto di dimora sul territorio di Falcone applicata a seguito dell'inchiesta “Movie Direction”, subentrerà nella competizione elettorale il fratello maggiore, il medico Andrea Paratore, 74 anni il prossimo 5 settembre. Il neo candidato che in passato dal 1988 al 1993 ha già ricoperto l'incarico di sindaco, scelto dai sostenitori di Carmelo Paratore, adesso dovrà affrontare una lunga campagna elettorale confrontandosi con il candidato antagonista, il dirigente sindacale Nino Genovese, 50 anni.

L'avvicendamento tra fratelli per tentare la rielezione di un Paratore a sindaco di Falcone, sarebbe stato il modo meno traumatico per consentire la prosecuzione del progetto politico elettorale che aveva ideato l'attuale sindaco sospeso.

Anche dal punto di vista della comunicazione la sostituzione è stata agevole. Infatti con il subentro di Andrea Paratore nella corsa per le amministrative di ottobre, non è stato nemmeno necessario cambiare il logo. Il subentro è avvenuto anche nella pagina facebook che da Carmelo Paratore è stata rinominata “Andrea Paratore Sindaco di Falcone”. Il neo candidato ha ereditato anche gli iscritti al gruppo del fratello.

