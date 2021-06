Ponte sullo Stretto, il ministro convocato in audizione

Due novità arrivano da Roma. La nona Commissione parlamentare, che si occupa di Trasporti, su proposta della deputata relatrice, la messinese Matilde Siracusano, ha detto sì alla richiesta di audizione – nei tempi più rapidi possibili – del ministro Enrico Giovannini. «Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile – dichiara l’on. Siracusano – ha il dovere di venire al più presto in Parlamento per relazionare in merito agli intendimenti del Governo relativamente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Questa la mia richiesta ufficiale avanzata in Commissione Trasporti a Montecitorio, richiesta accolta dalla presidente Paita che inviterà, dunque, il ministro per una formale audizione. La Commissione ministeriale voluta dall’ex ministra Paola De Micheli ha dato un responso chiaro: costruire il Ponte conviene, al Mezzogiorno e all’intero Paese. A questo punto non sono più accettabili perdite di tempo. Il Governo deve, una volta per tutte, chiarire i suoi intendimenti».

Ma c’è di più. Matilde Siracusano è stata incaricata dalla maggioranza di far da relatrice per illustrare la proposta favorevole ad alcune modifiche da apportare al Fondo complementare collegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

