Roccalumera, militanti di Fratelli d'Italia ricordano l'ambasciatore ed il carabiniere morti in Congo

Un segno di solidarietà e di vicinanza per la tragica morte del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, che hanno perso la vita lunedì in un vile agguato nell'adempimento del loro dovere. È quanto hanno voluto manifestare questa mattina a Roccalumera alcuni militanti del Circolo comunale “Alumera” di Fratelli d’Italia, guidato da Biagio Gatto, consegnando una composizione floreale al comandante della locale Stazione dei Carabinieri, luogotenente Roberto Montagna, mentre a Roma si celebravano le esequie di Stato all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli.

“Nel deprecare il proditorio gesto di violenza - si legge in una nota diffusa dal Circolo - ci stringiamo nel cordoglio intorno ai familiari delle vittime. Desideriamo inoltre far pervenire le condoglianze più sentite e la più grande solidarietà alle Donne e agli Uomini dell’Arma dei Carabinieri, unitamente ai sentimenti di profonda stima e gratitudine per il lavoro che, con non pochi sacrifici, diuturnamente svolgono in Italia e all’estero per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni”.

