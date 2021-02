Messina, il sindaco De Luca (dimissionario) convoca un incontro di "commiato"

Nel giorno in cui dovrà essere discussa in consiglio comunale la mozione di Nello Pergolizzi che suona come un vero e proprio voto di fiducia all’amministrazione De Luca, emergono due novità importanti sul cammino verso le dimissioni del sindaco: in base ad una interpretazione fornita dalla segreteria generale la scadenza dei venti giorni oltre i quali le dimissioni del primo cittadino divengono efficaci è quella di domani alle 23:59 e non oggi.

La seconda è che De Luca ha convocato per domani sera alle 22:30 la Giunta e tutti i membri delle società partecipate per un incontro di commiato. Ieri il consiglio comunale ha votato favorevolmente il bilancio preventivo del 2021 dando di fatto un ricco programma di lavoro all’amministrazione: adesso occorrerà attendere altre 24 ore per sapere se le dimissioni di De Luca saranno confermate o verranno ritirate in extremis.

