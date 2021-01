S. Teresa di Riva, dipendenti comunali sfaticati. Nuovo attacco del sindaco

I rapporti tra sindaco e dipendenti comunali sono stati spesso oggetto di discussioni e anche scontri negli ultimi anni all’interno del Municipio di Santa Teresa di Riva. Se in passato l’ex primo cittadino Cateno De Luca non risparmiava invettive e attacchi, anche in forma pubblica sui social network, contro quegli impiegati accusati di essere sfaticati pagati dai cittadini senza far nulla, l’attuale sindaco Danilo Lo Giudice ha evitato sin dal suo insediamento di manifestare pubblicamente eventuali critiche, preferendo risolvere le questioni all’interno del Palazzo intervenendo, se necessario, per cercare di sanare eventuali anomalie, evitando atteggiamenti eclatanti e senza mettere alla berlina chi non svolge il proprio ruolo in modo ottimale, preferendo quindi lavare i panni sporchi in casa, anche se non sono mancati gli scontri, talvolta pure accesi. Anche quest’anno è stato riservato ai dipendenti un capitolo all’interno della relazione annuale, dal titolo “Dipendenti virtuosi… dipendenti del 27: non semu tutti i stissi”, in cui Lo Giudice ha riassunto il suo pensiero sugli inquilini del Municipio.

