Messina, il comitato pro De Luca organizza un sit-in per chiedere le dimissioni di La Paglia

"Non lasceremo da solo il Sindaco di Messina Cateno De Luca". Il Comitato IostoconDeLuca chiede le Immediate dimissioni del Direttore Generale dell'SP Di Messina e per oggi alle 17,30 ha organizzato un sit-in di solidarietà davanti al Comune. "Non staremo a guardare le stelle e oggi pomeriggio daremo il via ad una serie di manifestazioni di protesta - questo il commento dei responsabili del comitato iostocoCatenoDeLuca che conta oltre 9000 adesioni - fino ad oggi, siamo stati responsabili ed abbiamo atteso che prevalesse il buon senso da parte dell'Assessore Razza consegnando alla città , ai messinesi, il provvedimento di rimozione del Dirigente Generale dell'ASP di Messina. Oggi abbiamo appreso che Cateno De Luca in diretta FB, leggerà la lettera di dimissione da Sindaco della Città di Messina. Non consentiremo che possa essere inferta questa ulteriore ferita alla città - annuncia il Comitato- alle 17,30 i nostri sostenitori manifesteranno la solidarietà al Sindaco Cateno De Luca.

Il Comitato lancia un appello all'Assessore alla salute Razza: rimuova il direttore La Paglia, se vuole fare pace con la città. Altrimenti sarà inevitabile la mobilitazione di tutta la città e l'occupazione della sede dell'ASP.. Siamo pronti a costituirci attraverso le nostre associazioni parte civile e sostenere tutte le famiglie colpite dal Covid in azioni giudiziarie contro l'ASP di Messina nella persona del suo rappresentante legale il Direttore La Paglia e contro l'Assessore alla salute Razza

© Riproduzione riservata