Messina, la Galleria Vittorio Emanuele cambia pelle

A 90 anni dall’inaugurazione la Galleria Vittorio Emanuele cambia pelle. È quello a cui punta il Comune con un investimento di 300.000 euro che dovrebbe stravolgere l’impatto estetico degli interni e garantire una manutenzione straordinaria generale. La gara d’appalto per la realizzazione degli interventi è pronta per essere pubblicata. È prevista quella che viene definita una riabilitazione attraverso un restauro dei sistemi ammalorati e una rifunzionalizzazione strategica che renda più attrattivo lo spazio urbano. L’obiettivo è quello di rendere davvero la Galleria, inaugurata nel 1929, uno spazio urbano polifunzionale. Il progetto punta non solo a valorizzare l’aspetto commerciale dell’area ma a regalarle anche una dimensione pubblica attraverso spazi destinati alle esposizioni, ad eventi culturali e di spettacolo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata