Patti, si dimette l'assessore all'Urbanistica Marco Scardino

L'assessore Marco Scardino si è dimesso. Questa mattina ha protocollato al Comune la lettera con cui spiega le motivazioni che sarebbero di natura personale. Da quanto si è potuto apprendere la scelta di lasciare l'incarico è dettata dalla difficoltà di conciliare gli impegni amministrativi con l'attività professionale. L'assessore Scardino è stato tra i più attivi della Giunta Aquino. Ha fornito un grande contributo per il centro storico, per portare avanti l'iter per ottenere il finanziamento del percorso naturalistico Mongiove - Tindari, l'approvazione del regolamento delle delocalizzazioni. Adesso sembra inevitabile che all'interno della coalizione di governo si apra una verifica politica. Infatti da indiscrezioni sembrerebbe che, a sei mesi dalla fine del mandato di Aquino, il gruppo Diventerà Bellissima non fornirà al sindaco un nuovo nominativo.

