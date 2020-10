Ospedale a corto d'organico a Lipari, la protesta si sposta a Palermo

Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni sarà oggi a Palermo, insieme all'assessore Tiziana De Luca e a Sandro Biviano, rappresentante dei comitati in difesa dell'ospedale, per chiedere di essere ricevuto dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza e affrontare le problematiche legate all'ospedale, soprattutto la grave carenza di personale medico, infermieristico e Oss, anche a fronte degli impegni che lo stesso assessore aveva preso durante la sua visita a Lipari.

«Le azioni messe in campo finora dall'Assessorato e dall'Asp di Messina - afferma il sindaco - si sono rivelate del tutto inadatte e hanno avuto esiti insignificanti, lasciando i cittadini eoliani nella medesima situazione di precarietà per l'assistenza sanitaria che non viene opportunamente (e come legge prevede) garantita».

© Riproduzione riservata

