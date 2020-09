Riapertura degli svincoli Giostra-Annunziata nel 2022: l'impegno del governo regionale

La riapertura completa degli svincoli Giostra-Annunziata nel 2022: l'impegno è del governo regionale per bocca dell'assessore ai Trasporti, Marco Falcone, ieri negli uffici del Cas di contrada Scoppo per fare il punto della situazione sui lavori in corso sul viadotto Ritiro.

Una riunione con i responsabili della “Toto Costruzioni Generali spa” e i vertici del Consorzio: il presidente Francesco Restuccia, il consigliere Sergio Gruttadauria e il direttore generale Salvatore Minaldi. Analizzando il cronoprogramma sono emerse date e scadenze individuate per la conclusione degli interventi.

Delle 22 campate del ponte direzione Palermo ne sono state piazzate già quattro, altre nove dovranno essere collocate entro ottobre, le successive nove entro il 26 marzo 2021. Successivamente soletta, asfalto e agibilità completa della carreggiata che consentirà di riaprire tutta la corsia entro giugno 2021, snellendo le problematiche legate al traffico, urbano ed extraurbano, che ormai da tempo creano disagi alla circolazione.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE