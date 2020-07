Stretto, Filca Cisl Messina: "Inaccettabile l’ipotesi di un tunnel nello Stretto"

«La ripartenza del settore dell’edilizia è fondamentale e deve coincidere con la ripresa complessiva del territorio». A dirlo sono stati i segretari generali di Cisl Messina, Antonino Alibrandi, e della Filca Cisl Messina, Giuseppe Famiano, nel corso del Consiglio generale provinciale della Federazione dei lavoratori edili che si è tenuto questa mattina nella sede di viale Europa in collegamento in videoconferenza con il Consiglio Generale della Filca Cisl Sicilia.

Priorità ad occupazione, opere pubbliche strategiche, recupero del patrimonio culturale e, soprattutto in questo delicato momento, all’edilizia scolastica sono stati i punti evidenziati nel corso dei lavori. In pieno dibattito nazionale sul Ponte, Alibrandi e Famiano sono stati chiari: «è inaccettabile pensare ad un tunnel nello Stretto, si avvii al più presto la realizzazione del Ponte mettendo in campo tutte le azioni necessarie. Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica ed è assurdo pensare di dover pagare una penale per la mancata realizzazione per poi impegnare altri fondi per la progettazione di ipotesi alternative come quella del tunnel. Si dia il via libera all’opera – sostengono Alibrandi e Famiano - il Governo punti sulla realizzazione del Ponte, opera infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo del Sud e della Sicilia per creare una vera continuità territoriale e rendere la Sicilia la piattaforma commerciale principale dei traffici del Mediterraneo».

