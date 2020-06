Estate a Messina, caccia ai fondi per il cartellone degli eventi

Le location non mancano e il cartellone presto potrà riempirsi di esibizioni di artisti locali, e non solo, ma adesso a Palazzo Zanca è caccia ai soldi. La rassegna estiva che dovrebbe supplire ai tre mesi di lockdown anche culturale è in corso di definizione.

I luoghi, distribuiti un po' in tutto il territorio di Messina, non mancano ma adesso occorre attrezzarli. La giunta comunale, e in particolar modo gli assessori Caruso e Scattareggia, hanno individuato sul territorio due punti principali e altri periferici dove poter far realizzare il programma.

I due spazi più ampi, quelli in grado di contenere come previsto dalla linee guida sugli spettacoli, fino a 1000 spettatori, sono l'arena di Villa Dante e la nascitura arena “Don Blasco” realizzata dove oggi c'è il parcheggio sul cavalcavia della via Tommaso Cannizzaro.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

