Su Noi Magazine il discorso del presidente Mattarella ai giovani e la "bellezza dei limiti" con UniVersoMe. Fondi per i giornali in classe: tutte le info

L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261, su gazzettadelsud.it , alla mail noimagazinesic@gazzettadelsud. it o noimagazinecal@gazzettadelsud. it . Qui tutti i dettagli: https://messina. gazzettadelsud.it/articoli/ noi-magazine/2024/10/22/gds- academy-e-noi-magazine-voce- alle-giovani-generazioni-tra- informazione-inclusione-e- responsabilita-9f2f36e8-0eea- 433b-b606-cd5cd3bd4006/ .

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, coordinatrice dell'Academy e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i giornalisti della redazione digitale Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta, proposta dal network Ses, con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web.

Il prima pagina sulle edizioni del 9 gennaio

Rispetto, responsabilità e speranza: sono i valori al centro del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, come ogni fine anno, si è rivolto in più passaggi ai giovani: l'approfondimento nel pezzo della responsabile dell'inserto Natalia La Rosa. Numerosi i richiami alla Costituzione: a riflettere sul rapporto tra la nostra Carta e i giovani è il docente di Diritto Costituzionale Unime Giacomo D'Amico, mentre Giovanna Bergantin ricorda come su essa si fondi l'insegnamento didattico dell'educazione civica, riformulato con la linee guida in vigore dal corrente anno scolastico.

Privacy e Sharenting: sanzionato un genitore

Sulle quattro edizioni dell'inserto torna anche la rubrica Noi e la Privacy, che approfondisce uno dei recenti provvedimenti adottati dal Garante su una vicenda molto comune: la diffusione sui social di immagini di minori, sovente da parte dei familiari. In questo caso, il GPDP ha ribadito che occorre il consenso di entrambi i genitori, sanzionando un padre che aveva diffuso una foto del figlio senza informare la madre.

Fondi per le scuole che acquistano i giornali: tutte le info

E' operativa la piattaforma sulla quale gli istituti scolastici possono inviare entro il 10 marzo le domande per ottenere i contributi con cui coprire fino al 90% delle spese sostenute per l'acquisto di quotidiani e riviste: tutte le info su Noi Magazine e sul sito web.

Edizione di Messina-Sicilia

Torna l'appuntamento settimanale con il Tg Giovani di Rtp e il racconto dell'esperienza vissuta negli studi televisivi da parte delle scuole partecipanti, che così la declinano sui canali multimediali, tra tv, sito e inserto: a parlare dell'ultimo Tg del 2024 è l'IIS Liceo Classico Maurolico di Messina-Liceo Scientifico Galilei di Spadafora.

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino offre invece interessanti spunti di riflessione sul diffuso successo dell'oroscopo, spiegandone origini e... "limiti".

Il Liceo La Farina approfondisce il tema della cancel culture, criticando l'atteggiamento di rimozione di contenuti oggi ritenuti non appropriati e invece auspicando una rilettura critica dei classici, interrogandosi sulle radici degli atteggiamenti negativi che talvolta in essi si riscontrano e sul percorso evolutivo che ha portato a una nuova sensibilità.

Sull'educazione alla salute la riflessione dell'IIS Jaci che ha preso parte ad un evento promosso dall'Asp per mettere in guardia i più giovani dai rischi elettromagnetici, mentre la Secondaria dell'Ic Cannizzaro Galatti ammonisce sulla necessità di garantire a tutti il diritto alle cure. Il Liceo Bisazza ha invece visitato la mostra di Filippo Marletta al palacultura.

Legalità sempre in primo piano: l'ITT LSSA Copernico di Barcellona ha preso parte ad un incontro con l'associazione Raguel per la promozione del tema tra i giovani assieme alle forze dell'ordine, mentre l'Ic Gravitelli Paino di Messina ha dialogato con Pietro Campagna ricordando l'assassinio di mafia della piccola Graziella. E tornano nelle scuole della città e della provincia i carabinieri del comando di Messina guidato dal colonnello Lucio Arcidiacono, che hanno già incontrato oltre 600 studenti e studentesse per parlare della bellezza delle regole.

Il Liceo Archimede riflette sulla guerra e la scia di dolore soprattutto tra i più piccoli, mentre il Liceo Galilei ha analizzato il brano del rapper Nayt evidenziandone la narrazione rispettosa delle donne e del loro valore.

Vividi i ricordi delle feste natalizie, con gli istituti Pascoli Crispi (l'intenso concerto è raccontato dalla classe orchestrale), Cannizzaro Galatti e Mazzini Primaria Buon Pastore, mentre sono tanti gli spunti proposti dall'Ic Castell'Umberto con tutti i suoi diversi plessi della zona nebroidea: Centro (l'importanza dei rapporti familiari), Sinagra Gorghi (visita al frantoio), Sfaranda (visita al Villaggio di Babbo Natale), Raccuja (spettacolo Telethon), e Naso Cresta (il cinema che fa riflettere). L'Ic Lipari con i plessi S. Lucia e Canneto sottolinea l'importanza del rapporto con il mare mentre sui diritti umani verte l'approfondimento dell'Ic Secondo di Milazzo media Rizzo.

L'Ic Tremestieri Media Martino ricorda il valore dello sport paralimpico, mentre il Collegio S. Ignazio ha partecipato attivamente al festival del Volontariato EsserCi. L'Ic Manzoni Dina e Clarenza ha realizzato un elaborato grafico sulla disabilità e le barriere da abbattere.

L'Ic Paradiso Primaria Beata Eustochia presenta il laboratorio di scrittura, mentre il plesso Petrarca si è emozionato a teatro con le musiche da Oscar, e sulle note di un Notturno arrivano invece i versi della Media Donato. L'Ic La Pira Gentiluomo si diverte con il laboratorio Lego, mentre l'Ic Drago ha partecipato a #Ioleggoperché.

Nella pagina Atenei dello Stretto in apertura gli auguri di UniVersoMe con una profonda riflessione sui temi del consumismo, tra bisogni artificiali e "vite spettacolo", e della "bellezza del limite", da riscoprire per ritrovare la vera essenza dell'esistenza. Da Unime Gds Lab 2024 la testimonianza di una studentessa che ha partecipato come giurata al Ciak Scuola Film fest.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Il primo inserto del 2025 si apre con ancora lo sguardo proiettato al Natale, ma con molteplici sfaccettature. L’approfondimento è del liceo classico D. Borrelli di Santa Severina che ci invita a ritrovare lo spirito autentico del Natale in un’epoca contrassegnata da guerre ed incertezze. E sempre dall’Istituto del Crotonese arriva un altro contributo relativo ai dolci e alle tradizioni culinarie natalizie in Calabria. Da Vibo arrivano i preziosi contributi del liceo scientifico G. Berto che racconta del riconoscimento ricevuto nell’ambito del concorso “AmbientAzioni: a scuola di legalità con la Guardia di Finanza”. E poi l’originale racconto delle alunne e degli alunni dell’Ic Primo Circolo Garibaldi-Buccarelli su uno dei termini più in voga in questo momento nel linguaggio giovanile: rizz. Sempre dal capoluogo di provincia vibonese arrivano i contributi legati alle Consulte studentesche e al primo incontro dell’anno avuto dai cinque presidenti provinciali insieme alla responsabile Franca Falduto, al presidente della Provincia Corrado L’Andolina e al procuratore Camillo Falvo: la stella polare del 2025 è il dialogo interistituzionale. Il dirigente scolastico Alberto Capria invita, invece, alla riflessione sull’educazione civica a scuola e sull’importanza di quest’ultima come laboratorio di cittadinanza. A pagina 3 spazio anche al liceo scientifico L. Costanzo di Decollatura e alla scuola che si prepara a vivere le sfide del presente e del futuro nelle aree interne della regione. A pagina 4 troviamo ancora protagonista l’Istituto del Reventino con l’incontro organizzato con l’associazione “Felici e Conflenti“, un gruppo che si impegna per far riscoprire le tradizioni musicali del territorio del Reventino-Savuto. Infine, spazio al Polo tecnico professionale Rambaldi-De Fazio con un articolo sull’importanza di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sulle opportunità lavorative offerte dalla valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e naturalistico.

Edizione di Cosenza

Nella prima edizione dell'anno, ampio spazio alle iniziative delle scuole durante il periodo delle Festività natalizie. Lo Scientifico Scorza ha vissuto con grande trasporto la mostra dei presepi allestita nella caserma "Grippo" di Cosenza: studenti e studentesse hanno indossato i panni di hostess e steward oltre che quelli di narratori delle storie di ogni singola opera, sotto la supervisione dei docenti. Da applausi, invece, lo spettacolo a reti "unificate" delle scuole dell'Infanzia di Rende Centro e San Fili che hanno proposto il musical "Aggiungi un posto a tavola". Esperienza arricchente e profonda quella vissuta dall'IIS Della Valle che ha partecipato al pranzo di Natale con i bisognosi. Un regalo molto gradito, ben prima delle Festività, era arrivato anche ai liceali del Telesio che hanno avuto in dono attrezzatura sportiva nuova di zecca, frutto della vittoria di un concorso didattico

A pagina 3, spicca la riflessione molto toccante di due studenti dell'Ipsia-Iti Acri, che hanno raccontato la loro testimonianza di "vittime" di bullismo, suggerendo anche il modo di uscire fuori da una spirale di sopraffazione e cattiveria. I liceali dello Scorza, invece, hanno lanciato un allarme legato all'Autonomia differenziata e ai rischi che si corrono nell'adozione della Legge.

Poi, spazio a una carrellata di iniziative delle scuole in occasione delle Giornate dedicate alle visite di aspiranti iscritti. L'Ic Rende Quattromiglia ha presentato la scuola dell'Infanzia, mentre il Liceo Classico da Fiore di Rende, l'IC Lanzino di Cosenza e lo Scorza hanno messo in mostra la propria offerta formativa.

Interessante anche l'attività promossa dalla Primaria di Santa Sofia d'Epiro, "costola" dell'Omnicomprensivo di San Demetrio Corone, sulla sostenibilità ambientale.

Edizione di Reggio

La gentilezza come stile di vita capace di promuovere la convivenza civile. Questo l'antidoto che l'Istituto comprensivo Giovanni XXIII suggerisce per arginare l'aggressività e l'individualismo esasperato che caratterizzano spesso la società. Un lavoro in cui si ribadisce non solo il valore dell'empatia ma viene spiegato come un gesto gentile possa innescare una catena virtuosa.

Le scuole protagoniste delle festività natalizie con eventi e concerti. L'Istituto Radice Alighieri ha ospitato uno degli appuntamenti della rassegna promossa dal Comune Reggio Città Natale. Una manifestazione a cui il sindaco Falcomatà ha voluto partecipare per formulare gli auguri alle famiglie. L'Istituto di Rizziconi attraverso le note e le esibizioni dei piccoli talenti dei diversi plessi ha voluto lanciare un appello di pace. L'Istituto Scopelliti Green di Rosarno ha voluto creare una Natività speciale, ha allestito un presepe con delle bottiglie di plastica riciclata per lanciare un messaggio di attenzione all'ambiente. I concerti itineranti dell'istituto di Delianuova hanno celebrato la magia del Natale e creato uno spirito di comunità.

Un concorso per la comunità studentesca che parte proprio da chi l'Università la vive ogni giorno. L'associazione Musa, la più longeva dell'Ateneo ha promosso una serie di concorsi per esaltare la creatività e metterla a confronto in uno spirito che non è solo competizione, ma voglia di crescere insieme.