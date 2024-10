GDS Academy e Noi Magazine: voce alle giovani generazioni tra informazione, inclusione e responsabilità

Il progetto, nato nel 2019, è promosso da Società Editrice Sud con ampia partecipazione degli istituti siciliani e calabresi di ogni ordine e grado per incentivare - assecondandone la sensibilità - l'interesse dei giovani all'informazione di qualità, alla lettura critica e alla scrittura responsabile, proponendo in particolare il quotidiano come strumento di conoscenza "vicino", attuale e interessante.

Torna la Gds Academy, il settore educational di Società Editrice Sud con la sesta edizione 2024-2025 del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, per continuare ad accompagnare le scuole e le Università di Sicilia e Calabria alla scoperta dell’informazione di qualità attraverso lo storico inserto, che riprende le pubblicazioni il 24 ottobre.

Il progetto prevede un'interazione costante della redazione di Gazzetta del Sud con il corpo docente dei singoli istituti che, nei diversi ordini di istruzione, programma la lettura del quotidiano in classe e la produzione di lavori da parte di studentesse e studenti, poi pubblicati sull'inserto che ospita anche contributi di esperti e notizie d'interesse, come quelle provenienti dal Ministero o dall'assessorato regionale all'Istruzione o altre istituzioni.

Noi Magazine è quindi uno spazio "protetto" e sicuro, pensato per le giovani generazioni( nei contenuti, nella grafica e nell'impaginazione) e, con la sua testatina dal "bollino azzurro", è ormai diventato un vero "compagno di classe" per la fascia cui si rivolge, costituendo comunque per tutto il pubblico del quotidiano un prodotto editoriale interessante e, anzi, una vera e propria finestra aperta sull'universo young.

Le rubriche settimanali e un canale speciale

Tra le rubriche settimanali, torna per il terzo anno Noi e la Privacy, alla luce della consolidata sinergia con il Garante per la Protezione dei dati Personali, per approfondire tematiche legate all'uso responsabile del web. Tornerà anche quella curata dal sociologo dell'Ateneo di Messina prof. Marco Centorrino, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, su tematiche inerenti la comunicazione e le novità dell'era digitale. Ritroveremo anche le Consulte studentesche e in particolare quelle della Calabria, con gli aggiornamenti settimanali sulle molteplici attività svolte quale organo istituzionale di rappresentanza giovanile. Tanti gli spunti affidati alla fantasia dei diversi istituti, tra recensioni letterarie e cinematografiche, prelibate ricette e gli spazi Visto da Noi e Allo Specchio. Costante è poi il report degli incontri promossi dalle forze dell'ordine con le comunità scolastiche, per veicolare i valori della legalità e della presenza istituzionale. Tra essi, ad esempio, il Tour della Legalità condotto con grande impegno dal Comando provinciale dei carabinieri di Messina negli istituti della città e della provincia.

L'inserto costituisce quindi per i giovani nelle diverse fasce d'età un prezioso canale di comunicazione, ospitando contenuti molteplici (dalle riflessioni dei più grandi, alle poesie o ai teneri disegnini dei più piccoli) e garantendo una stimolante occasione da inserire nel percorso di maturazione personale, oltre ad offrire alle scuole, componente viva e vitale del tessuto sociale, un importante spazio di visibilità e confronto. Viceversa, l'inserto diviene anche un importante strumento per veicolare tra i giovani i temi della partecipazione e del dialogo con le istituzioni e il territorio. Proficua anche la collaborazione del team di Noi Magazine con gli istituti per la creazione e il supporto allo sviluppo di redazioni o giornali scolastici.

Un progetto multimediale per una community "senza barriere"

Il progetto è diffuso su tutti i media del network SES (giornale, sito web con i canali social, tv e radio) così da incentivare anche le competenze multimediali e il corretto approccio alla tecnologia dei giovani coinvolti. Ha già registrato e consolidato nel tempo l'adesione di numerose scuole della Sicilia e della Calabria i cui allievi e docenti - anche con la modalità dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - partecipano con grande interesse, promuovendo la lettura del giornale e la produzione di testi che vengono poi pubblicati settimanalmente e commentati in classe, con la grande soddisfazione del vedere il proprio lavoro e la propria immagine sul quotidiano, cartaceo o digitale. Il Polo Ses di Messina, con le redazioni dei media e le due rotative (che ogni giorno producono 100.000 copie, tra i due quotidiani del Gruppo e altri nove nazionali) si apre spesso alle visite scolastiche, con una emozionante full immersion nell'intera filiera della notizia, dalla ricerca giornalistica alla distribuzione delle copie alla produzione del Tg. Un forte legame con il territorio, di cui la Gazzetta costituisce un punto di riferimento solido, come dimostrato anche dalla scelta del Fai di Messina di inserire il polo aziendale tra i luoghi da visitare durante le ultime Giornate Fai d'Autunno: oltre 1300 le persone in visita, tra cui moltissime scolaresche.

Nel solco tracciato dal fondatore di Gazzetta del Sud, Uberto Bonino, che nel 1952 concepì il quotidiano quale ponte informativo tra le due sponde, è rilevante e proficua l'azione di condivisione realizzata attraverso Noi Magazine fra le comunità scolastiche siciliane e calabresi, anche grazie agli eventi della GDS Academy che, superando ogni distanza, consentono di creare occasioni di confronto e interlocuzione diretta (in presenza e via web) con importanti rappresentanti istituzionali, offrendo a studentesse e studenti - che ne sono realmente protagonisti - esperienze altamente formative.

Il progetto dunque consente di creare una grande community allargata, incentivando in particolare grazie alla GDS Academy la condivisione di esperienze, la conoscenza reciproca e il costruttivo confronto tra realtà geograficamente lontane ma certamente vicine per sensibilità. Particolarmente emozionante, poi, nel periodo natalizio la partecipazione all'iniziativa#happynoimagazine, che vede insieme le comunità scolastiche in un grande collage dei contributi video di auguri ideati sull'onda della fantasia e del talento creativo.

L'impegno con gli Atenei anche contro l'abbandono scolastico

Nel progetto sono coinvolti anche gli Atenei della Calabria e di Messina, quest'ultimo in particolare partecipa attivamente attraverso la collaborazione settimanale di studentesse e studenti (in particolare quelli della testata d'Ateneo UniVersoMe) all'inserto e attraverso il laboratorio di tecnica giornalistica Unime GDS Lab, promosso assieme a Ses per costituire un complemento pratico al percorso accademico di giornalismo, con attività e incontri aperti a iscritti di ogni Dipartimento.

Nell'ambito della collaborazione, alcuni eventi della Gds Academy si svolgono nelle sedi di Unime, con la partecipazione di studentesse e studenti dei diversi corsi scolastici e accademici. E’ dunque intenso l'impegno tra informazione e formazione profuso da Società Editrice Sud, apprezzato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Messina nel 2022 nel corso delle celebrazioni per il 70. anniversario della Ses e del 50. della Fondazione Bonino Pulejo, che ne è azionista di riferimento con una missione culturale rivolta soprattutto ai giovani.

Un impegno promosso, nel pieno rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone, assieme alla comunità educante del territorio anche nell'ambito di una strategia comune di lotta alla dispersione e all'abbandono degli studi, nel ribadire con fermezza il valore della formazione personale che poggia necessariamente sul percorso scolastico e accademico.

Le sinergie, gli eventi e il dialogo diretto con istituzioni e enti

Numerosi gli esperti intervenuti in presenza e via web agli incontri della GDS Academy dialogando con i giovani su tematiche di interesse diffuso. Nel novembre 2023, la quinta stagione è stata inaugurata dal sottosegretario all'Informazione e Editoria Alberto Barachini, che da Messina ha lanciato l'hashtag del DIE #CrescereConLeNews, mentre nell'aprile scorso Messina ha ospitato l'evento inaugurale del Privacy Tour, l'iniziativa itinerante del Garante della Privacy sui temi della tutela dei dati e dell'uso consapevole del web, organizzata proprio da Ses, con la presenza dell'intero collegio: il presidente Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni e i componenti Agostino Ghiglia e Guido Scorza, più volte ospite dell'Academy, in collegamento e in presenza. Sempre nell'ambito dell'Academy è stato inserito anche l'importante evento promosso nel marzo scorso dall'ANM per dialogare con i giovani sui temi del diritto e della giustizia, con la presenza a Messina del presidente Giuseppe Santalucia.

Annualmente, Ses celebra la Giornata internazionale della Libertà d'Informazione, con eventi e incontri con esperti, per contribuire ad alimentare il dibattito sull'argomento e sempre con la partecipazione di studentesse e studenti. Nell'ambito della GDS Academy, inoltre vengono organizzati momenti formativi accreditati dall'Ordine dei Giornalisti.

Sono intervenuti dal 2019 ad oggi ad esempio ospiti come l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e l'ex ministro Patrizio Bianchi, la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, la prefetta di Messina Cosima Di Stani e la prefetta di Crotone Maria Carolina Ippolito, il presidente del Cosiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli, l'attuale presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia Roberto Gueli e l'ex presidente Giulio Francese, il funzionario del segretariato generale del Parlamento Europeo Massimo Palumbo, il sociologo prof. Mario Morcellini, direttore dell'Alta Scuola in Comunicazione e Tecnologie di Unitelma Sapienza, il presidente onorario dell'Accademia della Crusca Francesco Sabatini, il comandante della Polizia Postale per la Sicilia Orientale Marcello La Bella, il direttore News Italy di Rcs Media Group Alessandro Bompieri, il prof. Emanuele Scafato dell'Istituto Superiore di Sanità, la presidente nazionale dell'Unicef Carmela Pace e il portavoce Andrea Iacomini, il prof. Guido Castelli Gattinara, presidente della Società Italiana di Infettivologia pediatrica, i Garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Messina e Reggio Calabria. Presente in collegamento anche l'atleta paralimpica Giada Rossi, con l'allenatore della nazionale paralimpica di tennistavolo Alessandro Arcigli, nell'incontro su autismo, sport e inclusione cui sono intervenuti con un videomessaggio di saluto la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Tra gli ospiti dell'Academy durante eventi tenutisi nell'aula magna Unime anche il direttore di Rainews 24 Paolo Petrecca e il prof. Ruben Razzante, docente di Diritto dell'Informazione dell'Università cattolica di Milano.

L’iniziativa ha registrato nel tempo significative sinergie con: Ministero dell'Istruzione; Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; Istituto Superiore di Sanità; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Accademia della Crusca; CNR; Comitato Italiano paralimpico e Comitati Calabria, Sicilia, Messina; Rai Ragazzi; Mondadori Scienza - Focus e Focus Junior; Comitato Nazionale e Provinciale Messina Unicef; Commissione italiana Unesco; Arpacal; AssoCea; Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ; Prefettura di Messina; Assessorato regionale all'Istruzione Sicilia; Assessorati alla Cultura e all'Istruzione Comune di Messina; Ordine dei Giornalisti di Sicilia; Università degli Studi di Messina, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria; Ufficio scolastico regionale Calabria, Ufficio scolastico regionale Sicilia, Ufficio scolastico provinciale Messina; Asp Messina; Polizia Postale per la Sicilia Orientale; Associazione Alumnime di ex allieve e allievi dell'Ateneo di Messina; Garanti dell'Infanzia di Messina e di Reggio Calabria; Consulte studentesche della Calabria; Smart Future Academy.

Importante anche la partnership con l’Osservatorio Giovani-Editori, l’ente nazionale che vanta una lunghissima e strutturata esperienza nell’incentivare l’interesse alla lettura dei quotidiani da parte dei più giovani in collaborazione con le società editrici. Tutti gli istituti di istruzione superiore di Sicilia e Calabria aderenti al progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” avranno infatti la possibilità di partecipare sempre gratuitamente anche all’iniziativa “Il Quotidiano in Classe” promossa dall’Osservatorio in sinergia con Società Editrice Sud, consentendo a ragazze e ragazzi di ampliare l’accesso alle fonti di informazione qualificata, leggendo anche altri quotidiani nazionali e cogliendo le interessanti opportunità di formazione e di premialità offerte.

Il team del progetto e la partecipazione a Noi Magazine

Le attività della GDS Academy e quelle legate all’inserto settimanale del quotidiano, guidato dal direttore responsabile Alessandro Notarstefano,sono coordinate dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, con un team di redazione siculo-calabro di cui fanno parte Vittorio Scarpelli (edizione Cosenza), Francesco Iannello (edizione Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo), e Eleonora Delfino (edizione Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin, in raccordo con le redazioni dei media Ses (giornale cartaceo, tv e web).

La partecipazione al progetto “Gazzetta del Sud in Classe con Noi Magazine” è libera, gratuita e aperta agli Atenei e agli istituti scolastici pubblici e paritari di ogni ordine e grado. Prevista, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, la possibilità di avviare con SES Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Gli abbonamenti alla Gazzetta del Sud attraverso il progetto legato a Noi Magazine possono fruire dei rimborsi governativi stanziati per le scuole: da dicembre potranno essere trasmesse le relative richieste degli istituti al Dipartimento per l'Editoria.