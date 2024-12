Su Noi Magazine gli auguri con l'orientamento, il volontariato e la solidarietà. Il Tg Giovani di Rtp racconta il territorio e arriva la Generazione Beta

L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo ), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole di ogni ordine e grado e alle università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261, su gazzettadelsud.it , alla mail noimagazinesic@gazzettadelsud. it o noimagazinecal@gazzettadelsud. it .

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa , coordinatrice dell'Academy e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i giornalisti della redazione digitale gazzettadelsud.it Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin . Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antenna dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

E nell'ampia offerta proposta dal network Ses, con strumenti volti ad ampliare le competenze dei giovani nel campo dell'informazione e della comunicazione, c'è anche il Tg Giovani, il format di Rtp curato dalla giornalista Francesca Stornante con il coordinamento dei servizi televisivi interamente proposti e realizzati da studentesse e studenti degli istituti scolastici cittadini, che poi raccontano le attività svolte con un pezzo settimanale sull'inserto Noi Magazine. Per completare l'esperienza multimediale, tutte le puntate, dopo la messa in onda del venerdì alle 15,15, sono disponibili on demand sul sito web gazzettadelsud.it.

In prima pagina sull'edizione del 19 dicembre di Noi Magazine

E' tempo di scelte importanti: riflettori puntati sull'orientamento e il delicato passaggio tra i diversi livelli di istruzione scolastica e verso il mondo accademico. E con un invito alla consapevolezza arriva l'augurio del team di Noi Magazine, con i pezzi di Natalia La Rosa e Giovanna Bergantin che approfondisce i contenuti della piattaforma Unica (iscrizioni on line alle prime classi dall'8 al 31 gennaio 2025) e ricorda l'evento JobOrienta organizzato dal Ministero dell'Istruzione. L'inserto si fermerà durante le vacanze natalizie per riprendere poi il 9 gennaio.

Edizione di Messina-Sicilia

Il sociologo Unime prof. Marco Centorrino ci fa scoprire la Generazione Beta, con la nuova definizione sociologica per chi nascerà tra il 2025 e il 2039, che subentrerà all'attuale Generazione Alpha "partita" nel 2010.

Un esordio importante: quello delle Consulta studentesca provinciale, che si presenta con i nuovi componenti e il presidente Giacomo Lupò, allievo del Liceo Ainis, che è stato anche eletto coordinatore regionale.

Scuole sempre presenti e coinvolte nei diversi eventi sul territorio: l'Università ha ospitato un importante convegno in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità di cui ci parla il Liceo La Farina, che ha partecipato attivamente, mentre l'Ic Mazzini Gallo ha presenziato alla manifestazione in piazza promossa dal Comune. Il Liceo Archimede invece ha seguito con emozione gli interventi durante "EsserCi", l'iniziativa organizzata al Comune per celebrare la Giornata del Volontariato. E sullo stesso argomento l'approfondimento promosso dall'Ic Tremestieri Media Martino che riflette anche sul valore dello sport.

L'IIS Jaci ha curato l'accoglienza durante un evento molto importante: l'inaugurazione del Messina Film festival Cinema&Opera al Museo regionale con la presenza dell'orafo calabrese Gerardo Sacco che ha presentato le sue meravigliose creazioni impiegate in numerose pellicole.

Il Liceo Maurolico si è invece dedicato alla beneficenza a favore dell'Unicef, donando giocattoli incartati da docenti, studentesse e studenti trasformatisi in elfi operosi. La solidarietà e lo spirito natalizio sono al centro dei lavori dell'Ic Cannizzaro Galatti, con la scuola Primaria e la secondaria di I Grado, e dell'Ic Gravitelli Paino che ha tenuto un emozionante concerto. La pace protagonista del presepe e dei lavori dell'Ic Castell'Umberto con la Primaria di Sinagra Centro. Tanta gentilezza nei versi dell'Ic Mazzini Primaria Buon Pastore-Cristo Re, mentre l'Ic Manzoni Dina e Clarenza ci ricorda l'importanza dell'empatia. La generosità è protagonista durante la Fiera benefica organizzata per Telethon dall'Ic La Pira Gentiluomo, che sottolinea anche l'importanza del rispetto delle regole.

E a ricordarlo sono anche i carabinieri del Comando Provinciale che proseguono il loro instancabile tour della legalità nelle scuole della città e della provincia: questa settimana gli incontri hanno toccato il Liceo Galilei di Spadafora e le scuole di S. Marina Salina e Pagliara.

Temi forti per l'Ic Pascoli Crispi, che ha realizzato un flash mob contro la violenza di genere e per l'Ic D'Arrigo di Venetico che dedica i suoi versi alle donne, così come l'Ic Drago che ricorda i successi delle donne nella scienza.

Torna l'appuntamento settimanale con il Tg Giovani: a raccontare l'emozionante esperienza negli studi televisivi di Rtp è l'istituto Minutoli Quasimodo Cuppari, mentre venerdì 20 dicembre tocca all'IIS Maurolico Galilei. A teatro l'Ic S. Margherita, che ha visto il musical Grease, l'Ic Paradiso media Donato, puntuale agli appuntamenti de "La Filarmonica Laudamo incontra", e l'Istituto paritario Ancelle Riparatrici, che ha proposto un concerto di voci bianche. L'Ic Secondo di Milazzo Media Garibaldi ha parlato di lettura con un noto booktoker, mentre il Liceo Galilei di Spadafora propone un intenso laboratorio di scrittura. L'ITT LSSA Copernico di Barcellona presenta una produttiva esperienza internazionale di PCTO a Siviglia, mentre l'Ic Secondo di Milazzo Media Rizzo riflette sull'importanza delle risorse idriche.

L'orientamento è al centro del lavoro del Liceo Bisazza, che ha chiesto a studentesse e studenti le ragioni delle loro scelte nei diversi indirizzi proposti dalla scuola. L'Ic Lipari S. Lucia propone un'altra interessante intervista: dopo il sindaco di Lipari ci fa conoscere la dirigente dell'istituto scolastico, Agata Bonarrigo. Sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza l'approfondimento del Collegio S. Ignazio, che ha coinvolto tutte le classi dall'Infanzia al Liceo.

Nella pagina Atenei dello Stretto Universome ci fa pregustare uno degli appuntamenti più attesi delle vacanze natalizie: quello con i film in uscita al cinema in questo periodo in cui si ha più tempo da dedicare alla socialità. Tornano i temi dell'orientamento, con i Winter Open Days in cui Unime ha accolto oltre duemila studentesse e studenti degli istituti cittadini per presentarsi e accompagnare i giovani verso scelte adottate "ConsapevolMente". E un appuntamento importante è stato celebrato per i dieci anni di Alumnime, l'associazione che riunisce ex allieve e allievi Unime e coloro che ne condividono i valori: tra le iniziative per il 2025 il sostegno solidale all'associazione S. Maria della Strada che assiste persone fragili.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Nell’ultimo inserto del 2024 ampio spazio ai temi della violenza contro le donne e del bullismo con le riflessioni del liceo classico D. Borrelli di Santa Severina e dell’IC Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia Terme. Quest’ultimo si è soffermato sul tema della violenza spaziando dal 1600 ad oggi con la rievocazione dei Promessi Sposi di Manzoni. Il liceo crotonese ha invece raccontato l’esperienza al cinema con la struggente storia di Andrea Spezzacatena nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Inoltre, sempre da Santa Severina, una riflessione sull’affettività emotiva e su come questa tematica rappresenti un’urgenza per la Generazione Z. A pagina 2 ampio risalto all’incontro istituzionale che la rappresentanza delle Consulte studentesche calabresi ha avuto con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. E ancora, un approfondimento sulla Legge Anselmi effettuato dal liceo classico D. Borrelli di Santa Severina tra parità di trattamento tra uomini e donne, i passi in avanti compiuti nel corso del tempo e i tanti ancora da compiere. Il Polo Tecnico Professionale Rambaldi-De Fazio di Lamezia Terme ha invece raccontato l’emozionante giornata vissuta alla piscina comunale nel ricordo del giovane 23enne preparatore atletico Simone Nicotera, scomparso l’estate scorsa. E ecco la magia del Natale con poesie, disegni, colori sulla festa più bella e sentita dell’anno con i contributi dell’IC Primo Circolo Garibaldi-Buccarrelli di Vibo, l’IC di Sant’Onofrio e l’IC di Badolato.

Edizione di Cosenza

Riflettori accesi sull'iniziativa promossa dall'IC di Montalto Taverna-Scalo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che passa inevitabilmente da opere di sensibilizzazione da parte delle agenzie educative. L'informazione è necessaria anche per ciò che concerne la navigazione sul web da parte di giovani e persone adulte: a tal proposito, l'IC Castrovillari 2 ha organizzato un convegno con le forze dell'Ordine. Il Liceo Scientifico Scorza, invece, ha incontrato le Fiamme Gialle e scoperto quanto siano importanti le buone pratiche in materia fiscale. Parlando di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Liceo Scientifico Fermi Polo Tecnico Brutium ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Scuola Amica” Unicef per l’anno scolastico 2024-2025. In pieno clima natalizio non potevano mancare riferimenti alle Festività. L'orchestra dell'IC Rende Quattromiglia, nella giornata di giovedì, terrà un concerto, mentre l'IC Rende Commenda ha partecipato con grande gioia al Christmas Jumper Day promosso da Save the children. Studentesse e studenti del Liceo Classico da Fiore di Rende hanno "benedetto" l'introduzione della settimana corta, analizzandone i pro e i contro dopo le prime settimane. Riconoscimenti prestigiosi sono stati ricevuti dall'Ipsia-Iti Acri (terzo nel contest nazionale del ministero dei Trasporti in cui è stato presentato un progetto sull'educazione ambientale) e dal Liceo Classico di San Demetrio Corone (ha brillato in occasione del Premio Padula grazie all'elaborato presentato dallo studente Demetrio Pio Gilardi).

Edizione di Reggio

La ricerca sulla dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu li ha portati fino a palazzo Madama: le alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo Carducci-Vittorino da Feltre sono stati premiati al Senato, il progetto sul tema della disabilità ha ricevuto un prestigioso riconoscimento e le classi sono state premiate come Testimoni di diritti. Lo sport come strumento di inclusione è stato il tema del progetto promosso dall'istituto comprensivo di Delianuova, la scuola ha aderito al progetto che all'insegna della legalità abbatte le differenze e valorizza le diversità. Un percorso fatto di testimonianze, infatti le classi hanno avuto modo di ascoltare la storia di Enza Petrilli l'atleta paralimpica che ha collezionato diversi riconoscimenti e acceso le speranze di riscatto di tanti giovani. L'istituto comprensivo Radice Alighieri ha promosso l'integrazione sociale attraverso un flash mob, con la musica e il ballo la disabilità fa meno paura. L'Istituto ha festeggiato poi i brillanti risultati maturati al premio di poesia intitolato alla memoria del compianto sindaco Italo Falcomatà. L'Istituto Cassiodoro Don Bosco attraverso la storia di Ishaan ha raccontato una vicenda di accoglienza, in un contesto in cui la diversità di tradizioni, culture e religioni diventa momento di arricchimento per tutti.

Un viaggio nelle diverse tradizioni del Natale è quello proposto dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII, la ricerca tra i diversi Paesi europei è stata condotta per entrare nella magia delle festività. Il coro di voci bianche dell'istituto comprensivo di Taurianova lancia un appello alla pace durante il concerto che apre la stagione delle feste natalizie.

L'Università Mediterranea festeggia i successi maturati sul campo: Consuelo Nava, direttrice del dipartimento Darte, è stata eletta all'unanimità alla guida della Conferenza universitaria italiana di architettura per il prossimo biennio.