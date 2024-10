Su Noi Magazine l'IA in classe con la sperimentazione del MIM in Calabria e le Giornate Fai con le scuole alla Gazzetta

Ritorna Noi Magazine, l’inserto che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la sesta stagione della GDS Academy -il brand di Ses dedicato al settore educational -e del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. Assieme a scuole e università di Sicilia e Calabria si tornerà dunque a coinvolgere studentesse e studenti sull’attualità e sull’informazione di qualità, coltivando l’attitudine alla lettura critica e alla scrittura responsabile, promuovendo la partecipazione, la legalità, l’inclusione, le pari opportunità, la sostenibilità e l’uso consapevole delle tecnologie. L’appuntamento è ogni giovedì nell'edicola fisica o digitale con gli inserti gratuiti all’interno delle quattro edizioni del quotidiano Gazzetta del Sud (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo), diversificati in base ai territori di riferimento, con le cui scuole viene condotta dalla redazione di Noi Magazine una intensa attività finalizzata alla produzione di lavori da pubblicare. La partecipazione al progetto è gratuita e aperta alle scuole e università di Sicilia e Calabria, info e richiesta dei documenti per l'iscrizione allo 0902261, su gazzettadelsud.it , alla mail noimagazinesic@gazzettadelsud. it o noimagazinecal@gazzettadelsud. it .

L'inserto è curato da un team di redazione di cui fanno parte la vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, coordinatrice dell'Academy e responsabile dell'edizione di Messina-Sicilia, i giornalisti della redazione digitale gazzettadelsud.it Vittorio Scarpelli (edizione di Cosenza) e Francesco Iannello (edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia- Vibo) e la giornalista della redazione di Reggio Calabria Eleonora Delfino (edizione di Reggio), con la collaborazione di Giovanna Bergantin. Il progetto multimediale è declinato sui temi dell'inclusione, della legalità, della partecipazione civica dei giovani, dell'equilibrio di genere, dell'uso consapevole delle tecnologie, della sostenibilità, e promosso su tutti i media del network: giornale, sito web, tv Rtp e radio Antena dello Stretto. Si svolge anche attraverso gli incontri della GDS Academy, dall'auditorium Ses di via Bonino a Messina, facendo dialogare i giovani con esperti e esponenti istituzionali. Sulle edizioni dell'inserto vengono pubblicati settimanalmente i lavori provenienti da istituti scolastici e Atenei, assieme a notizie d'interesse per il mondo dell'Istruzione.

All'interno della GDS Academy, si sviluppa anche Unime Gds Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica promosso da Ses e Università di Messina, per offrire a studentesse e studenti di tutti i Dipartimenti - con il coinvolgimento anche delle scuole - un complemento pratico nel campo della comunicazione, grazie al network del gruppo editoriale.

In apertura nelle quattro edizioni del 31 ottobre

In prima pagina su tutte le edizioni la tecnologia in classe, con l'avvio della sperimentazione voluta dal Ministero dell'Istruzione che coinvolge alcune scuole calabresi, tra quelle delle quattro regioni italiane interessate. Il focus nel pezzo di Giovanna Begantin, mentre l'ITT Malafarina di Soverato (CZ) descrive l'esperienza appena avviata come scuola pilota. Torna la rubrica Noi e la Privacy, dedicata all'approfondimento sul vademecum del Garante per il rispetto della privacy in ambiente scolastico.

Edizione Messina-Sicilia

Temi sociali di forte impatto, con la riflessione del sociologo Unime prof. Marco Centorrino sul dilagare di gesti violenti tra i giovani, prendendo spunto dagli episodi accaduti negli ultimi giorni a Messina, per auspicare un'azione comune contro quella latente "normalità del male" che alimenta le condotte violente ancor più dei mass e social media.

L'ITT LSSA Copernico di Barcellona ha presentato un progetto cinematografico contro la violenza di genere, mentre l'Ic Paradiso di Messina ha partecipato a "Uno nessuno e cento giga" l'evento contro il bullismo che ha unito numerose scuole della città e della provincia. Sull'argomento anche l'approfondimento promosso dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, analizzando le slide prodotte dal Comando generale dell'Arma e rivolte proprio ai giovani, per aiutarli a identificare e fronteggiare le condotte scorrette, in particolare quelle vessatorie e prevaricatorie.

E un augurio di pace contro la violenza proviene dall'Ic Secondo di Milazzo Media Garibaldi mentre l'Ic Pascoli Crispi racconta l'ampia partecipazione dell'intero istituto alla Staffetta del Dono, evento solidale che ha coinvolto tutte le classi.

Una pagina è dedicata all'indimenticabile esperienza delle Giornate Fai d'Autunno, che ha visto a Messina tra i luoghi speciali da visitare anche il polo aziendale della Gazzetta del Sud. Oltre 1300 persone, tra cui moltissime scolaresche: a raccontare l'esperienza gli istituti comprensivi Mazzini e Tremestieri, con i giovani "ciceroni", mentre l'Ic Paradiso ha visitato un altro luogo suggestivo, il Faro di Capo Peloro.

Un viaggio nel Liberty siciliano e messinese con il Liceo Maurolico, che ci porta alla scoperta di edifici e stili che hanno attraversato i secoli, mentre il Liceo Archimede ci regala un'ode all'amicizia al tempo dei social. Il Liceo Galilei di Spadafora ha invece celebrato i successi del progetto Erasmus+.

Il Liceo La Farina invita a prendersi cura delle proprie radici, mentre l'Ic Gravitelli Paino ha seguito la rappresentazione teatrale Piccolomondomusica. L'IIS Jaci auspica che la danza sportiva sia riconosciuta come sport agonistico, mentre l'Ic Drago ci accompagna a scoprire le emozioni adolescenziali. E di grande intensità i momenti raccontati dal Collegio S. Ignazio, che ha vissuto il Kairòs, con quattro giorni lontano dalle tecnologie alla scoperta del proprio io e delle altre persone, e l'esperienza alla casa di accoglienza e mensa dei poveri di Cristo Re a Messina.

E nell'edizione del 31 ottobre non poteva mancare Halloween, la festa anglosassone da vivere con spensieratezza e apertura rispetto alle diversità culturali: con questo spirito ce ne parla l'IC Secondo Media Rizzo di Milazzo.

Nella pagina Atenei dello Stretto in apertura la redazione Universome racconta l'esperienza da protagonista del Welcome Day, l'evento che ha accolto le matricole nel cortile del rettorato. A Palermo si è tenuto un importante incontro sulla didattica innovativa negli atenei, organizzato dalla Crui e aperto dalla presidente Giovanna Iannantuoni. L'evento, cui ha preso parte anche la rettrice Unime Giovanna Spatari ha visto le relazioni di una nutrita delegazione di docenti e esperti dell'Ateneo messinese.

Edizione di Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo

Lasciamo il mese di ottobre guardando ancora all’inizio di questo nuovo ed intenso anno scolastico attraverso numeri, cifre e statistiche raccolti in maniera certosina nel pezzo di Giovanna Bergantin. Poi spazio alla bella esperienza vissuta dal liceo D. Borrelli di Santa Severina che ha assistito al Museo Diocesano del borgo del Crotonese ad una interessantissima mostra sui personaggi e le opere e le storie dell’inquisizione nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina – Rievocazione del rogo dei libri eretici del 1600. E ancora, l’arguta riflessione delle alunne e degli alunni dell’IC di Sant’Onofrio sulle emozioni che si provano a scuola, oltre il mero apprendimento didattico.

Inoltre, spazio alle riflessioni del garante dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza della Calabria, Antonio Marziale che mette l'accento sul ruolo fondamentale degli insegnanti. E ancora, l’allegria e la coinvolgente esperienza che ha visto le Consulte studentesche al Magna Graecia Film Festival nel significativo ruolo di “Giuria Giovani” nell’ambito della importante kermesse cinematografica giunta alla 21° edizione a Catanzaro. Poi ampio spazio ai progetti europei di due importanti Istituti di Lamezia: il Polo Campanella-Fiorentino e il Polo Tecnico Professionale Rambaldi-De Fazio. Esperienze all’estero per consentire un approccio dinamico e funzionale al mondo del lavoro.

Infine, ampio risalto all’evento clou di inizio anno scolastico dell’Istituto Nautico di Pizzo che ha tenuto il tradizionale appuntamento del Battesimo del Mare, dell’Aria e della Terra. Spazio poi alle riflessioni dell’IC Garibaldi-Buccarelli (plesso di Vena Superiore) sull’orientamento in vista dei percorsi scolastici da intraprendere nel passaggio dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado. Infine, ancora il Polo Rambaldi-De Fazio di Lamezia Terme con un focus sullo studente Riccardo Scalise, campione di boxe.

Edizione di Cosenza

I numeri calabresi del nuovo anno scolastico e l'esperienza del primo giorno di scuola raccontato dall'Ipsia Iti Acri campeggiano nella seconda pagina dell'edizione cosentina. Interessanti i due approfondimenti inseriti a pagina 3: l'escalation della tensione tra Russia e Ucraina che ha portato all'invasione e al conflitto armato (a firma del Liceo Scientifico Scorza) e i pericoli affrontati dai lettori che attraversano "la giungla" chiamata comunicazione, tra fake news e informazione di scarsa qualità (dell'Ic Rende Quattromiglia).

A pagina 4, la soddisfazione dell'Ic Rende Commenda che, da quest'anno può usufruire di una palestra scolastica, condivisa con i liceali del Pitagora. Ma la scuola non termina tra i banchi di scuola, grazie alle esperienze extradidattiche: l'IC di Celico-Spezzano ha accompagnato studenti e studentesse all'Unical in occasione dell'evento SuperScience Me, mentre l'IC di Taverna-Scalo ha guidato un gruppo studentesco nella visita a due frantoi del territorio, alla scoperta delle tecniche di raccolta e lavorazione delle olive.

Edizione di Reggio

Il coraggio di inseguire i propri sogni, il coraggio di ripartire dai propri errori e la determinazione nel seguire le proprie inclinazioni. L'analisi dell'Istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco è un viaggio introspettivo nelle vocazioni personali di ciascuno. Un percorso non facile tra pregiudizi e rischi sociali in cui a scuola attraverso la formazione si compiono le scelte determinanti.

Lo spettacolo del Pifferaio Magico promosso e messo in scena per le classi dell'istituto comprensivo di Delianuova dall’associazione musicale-culturale “Nicola Spadaro” diventa un input per sollecitare la lettura ed esercitare l’immaginazione. Un momento che invita alla riflessione etica. Questa fiaba ci insegna l’importanza di mantenere le promesse e rispettare gli accordi, sottolineando che la mancanza di integrità può avere conseguenze devastanti.

Momento di festa all'Istituto comprensivo Radice Alighieri per la cerimonia di consegna del premio della Fondazione Gerolamo Tripodi che ha scelto l'istituto di Catona per avviare la quinta edizione della manifestazione che premia i più studiosi. L'Istituto ha condotto una ricerca sullo spreco alimentare e sulle corrette abitudini a tavola. Un percorso che ha portato all'elaborazione di una sorta di vademecum sulle scelte da adottare per fare prevenzione attraverso il cibo. L'immigrazione è il tema che ha animato la ricerca dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII le classi hanno condotto un percorso a ritroso dei tanti disperati che arrivano in Europa sperando di cambiare la propria vita.

L'Università Mediterranea continua ad investire sulla ricerca ottenendo brillanti risultati in campi internazionale. La pubblicazione di diversi lavori condotti proprio nell'Ateneo reggino su autorevoli riviste conferma l'importanza degli studi.