"Sicilia bedda, sei come il mare infinito". Laura Pausini incantata da Messina: "Ti amo" FOTO

"Sicilia Bedda, sei come il mare infinito! Ci vediamo domani sera (oggi ndr) e martedì. Ti amo. Grazie al mio amico Fausto Puglisi per questi abiti ispirati alla sua Messina dalla nuova collezione di Roberto Cavalli e disegnati per noi. Ti adoro".

E' il post pubblicato sui social da Laura Pausini dopo la prima delle tre serate di concerti messinesi al Pala Rescifina. Un fine 2024 da brividi per Messina e la Sicilia in compagnia della voce unica della cantante romagnola capace di riscaldare i cuori di tutti con la sua grinta e la sua travolgente passione.

Un'artista con la A maiuscola, di caratura mondiale, che impreziosisce un già ricco cartellone di eventi in una città, per l'appunto, sempre più città degli eventi.

Un primo concerto che ha emozionato i fan e gli appassionati. Stasera si replica e poi il gran finale nella sera di Capodanno. Uno spettacolo unico a Messina.