Messina, "il primo passo sulla luna" di Laura Pausini infiamma il PalaRescifina. E prima del concerto la classica granita

Messina si appresta a vivere un gran finale del 2024 con Laura Pausini al PalaRescifina. Tre le date previste nella città dello Stretto il 28, 29 e 31 dicembre dove la cantante porterà sul palco il suo speciale show di Capodanno “HAPPY 2025”. La regione, che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente, ha accolto con grandissima partecipazione ed entusiasmato il ritorno dell’artista italiana più premiata del mondo. E Laura ha voluto omaggiare la Sicilia scegliendo proprio Messina come ultimo step di una memorabile tournée, la sua decima mondiale che celebra i 30 anni di una carriera senza eguali.

Il WORLD TOUR WINTER 2024, ultima leg della tournée organizzata e prodotta da Friends&Partners al debutto il 4 novembre all’O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, sta incendiando i palcoscenici d’Italia, ma anche di Francia, Spagna, Svizzera, Germania e delle altre tappe estere con uno show che incorona Laura Pausini come l’artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale.

Dopo aver preso il via con una speciale maratona live di 24 ore, tra New York, Madrid e Milano e aver girato i palazzetti e le arene più importanti di tutto il mondo nel corso di tre leg di successo con una pioggia di sold out di oltre 500.000 spettatori tra le città d’Europa, Sud America e Stati Uniti, l’artista romagnola tornerà a fine dicembre in Italia per chiudere il sipario con lo special show di Capodanno a Messina.