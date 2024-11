La messinese Kira Pasotto incanta allo Zecchino d'oro. Il suo brano "Jingle Band" è stato il più votato della seconda giornata

Buona la prima per Kira Pasotto, la messinese che questo pomeriggio si è esibita allo Zecchino d'Oro insieme a Francesco 9 anni, di Lecce. Sicura come una star consolidata la piccola originaria del villaggio Pace ha stregato tutti con la sua disinvoltura e la dolcezza. Un messaggio speciale quello che insieme al suo compagno di avventura hanno voluto lanciare a tutti con la canzone "Jingle band" (la canzone più votata della seconda giornata): che "i miracoli si fanno cominciando con qualcosa, anche soltanto una canzone....Se il Natale resterà sembrerà miracolosa e la guerra finirà".

Una dedica speciale Clara ha voluto farla alla nonna materna Larisa - che vive in Crimea e non può seguire lo Zecchino attraverso i social perchè a causa della guerra sono stati bannati tutti i canali di informazione - e a tutti i bambini e le bambine che vivono afflitti dalle guerre che ci sono nel mondo. Kira e Francesco si esibiranno, accompagnati dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Sabrina Simoni anche nella finale di domani in onda su Rai 1 a partire dalle 17,20 alle 20 condotta da Carlo Conti, che è anche il direttore artistico della manifestazione.