La messinese Kira Pasotto vola allo Zecchino d’oro. "Per me la musica è aria per la mia anima"

Messina fa il tifo per la sua piccola grande diva originaria di Pace dove vive con papà Jody, direttore in seconda sulle navi da crociera, e mamma Clara, che ha creduto nel talento della sua piccola accompagnandola nel percorso di studio del canto e nelle varie selezioni fatte per accedere allo Zecchino d’Oro. In città ha fatto innamorare tutti, anche il sindaco Federico Basile che ha avuto modo di ammirarla nella manifestazione Zancle in fiore che si è svolta a piazza Unione Europea nel maggio scorso, promossa dall’Istituto comprensivo La Pira Gentiluomo che coinvolge le scuole messinesi. La sua versione di Tintarella di luna con la manina sinistra sul fianco e la gamba destra che batteva il tempo aveva lasciato tutti senza fiato. Nella sua scuola, l’Istituto comprensivo Paradiso dove frequenta la terza classe della primaria, la dirigente Eleonora Corrado, le insegnanti e tutti i compagni e le compagne fanno il tifo per lei. Nell’intervista ufficiale rilasciata allo staff dello Zecchino si descrive come “una bambina solare che ha tanta voglia di divertirsi, alcune volte vivace e troppo frettolosa”, annoverando fra i suoi pregi l’essere socievole, educata e curiosa e fra i difetti la golosità e l’essere frettolosa.

“Per me la musica è aria per la mia anima. E mi rende felice e alcune volte mi rende triste” rivela, spiegando di essersi accorta di questa passione quando sentì cantare per la prima volta dal vivo i musicisti al matrimonio dello zio. Kira coltiva tanti hobby, colorare, leggere, andare sui pattini e naturalmente cantare; i suoi cantanti preferiti sono Annalisa, Angelina Mango e Arianna Grande e i suoi programmi tv preferiti sono XFactor e Italia’s got talent. La sua passione più grande, legata anche al lavoro del papà, è quella di girare il mondo. E’ una buongustaia e adora il panino con il salmone e la pasta al ragù. La canzone che porta in gara parla della magia delle feste natalizie….Kira è convinta che “la musica può rendere liberi e far volare dentro i sogni” è per questo che, ha detto, “Babbo Natale possa ascoltarla”. Kira e Francesco si esibiranno, accompagnati dal Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Sabrina Simoni nella seconda delle due semifinali, in onda domani pomeriggio dalle 17,05 alle 18,45 (condotte da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni) e nella finale di domenica dalle 17,20 alle 20 condotta da Carlo Conti, che è anche il direttore artistico della manifestazione. Sono 14 le canzoni in gara, interpretate da 19 bambini provenienti da 11 regioni. Tra gli ospiti, ci sono nomi di spicco del panorama culturale nostrano, tra gruppi musicali come i Ricchi e Poveri, attori cult come Lino Banfi, l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero e l'intramontabile Topo Gigio.