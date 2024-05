Un pomeriggio con Sfera Ebbasta a Messina. Il rapper e il suo staff tra giovani e granita in piazza Duomo

Un pomeriggio insieme a Sferaebbasta. Il rapper famoso tra i giovanissimi ha fatto tappa a Messina nell’ambito di un tour privato che sta facendo in Sicilia. Nella città dello Stretto, nella sede della Social City di Montepiselli, ha incontrato una settantina di giovani dei centri socio educativi e poi si è fermato in piazza Duomo per scattare delle foto accompagnato dall’assessore Massimo Finocchiaro. Il suo staff ha assaggiato anche la granita mandorla e caffè, per il cantante solo un caffè in un ritrovo proprio di piazza Duomo.