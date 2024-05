Loredana Bertè il 2 agosto a Messina per la seconda tappa di Indigeno Fest

Il Festival siciliano itinerante, organizzato da Più Live, si arricchisce di un nuovo nome: Loredana Bertè. Il 2 agosto a Messina, sarà l’icona “ribelle” più rappresentativa della musica leggera italiana la prima protagonista della seconda tappa, patrocinata dal Comune di Messina, di Indigeno Fest 2024.

“La tappa di uno dei principali festival del Sud Italia per il 2 agosto prossimo, nella riqualificata arena Capo Peloro, era stata già stabilita e accolta dall’Amministrazione comunale per rendere l’omaggio della città di Messina a Indigeno Fest edizione 2024 nella ricorrenza del suo decennale”, così il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

“Oggi invece, accogliamo con entusiasmo e annunciamo, oltre alla tappa del Festival, la presenza a Messina di Loredana Bertè, un’artista che ha regalato e continua a regalare emozioni. Complice poi, sarà il suggestivo scenario dello Stretto – evidenziano Sindaco e Assessore – a fare da cornice alla regina del rock per proporre al pubblico un repertorio di canzoni reso unico dalla sua voce graffiante e della sua interpretazione sempre appassionata. Un ulteriore spettacolo musicale e una grande festa con canzoni che hanno segnato intere generazioni si aggiunge a quelli già annunciati, che consentiranno a promuovere il brand Messina per una sempre maggiore visibilità e un’immagine di Città viva in ogni ambito, da quello culturale a quello sociale, economico e sportivo”.