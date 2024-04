Marracash annuncia il nuovo tour: tappa a Messina nel 2025. Sarà la prima volta per un rapper negli stadi

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 13 certificazioni platino - 6 per “Noi, loro, gli altri” e 7 per “Persona” - e 4 miliardi di stream. Al successo discografico si aggiungono un tour che nel 2022 ha registrato un totale di 250.000 presenze - con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor nei palasport, tutte sold out -, la vittoria della Targa Tenco 2022 con “Noi, loro, gli altri" per la categoria miglior disco in assoluto e la creazione del primo festival rap italiano, il Marrageddon, che l’anno scorso ha riunito 140.000 fan in due capitali dell’urban italiano, Milano e Napoli.