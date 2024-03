Capodanno al PalaRescifina con Laura Pausini: concerto speciale per il benvenuto al 2025. Terza data a dicembre

"Sarà un Capodanno col botto, una serata di festa e musica per salutare l’ingresso del nuovo anno”. È quanto dichiarano il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro , appena è giunto l’annuncio ufficiale della terza tappa consecutiva a Messina della cantante Laura Pausini, che si esibirà nella Città dello Stretto il 28, il 29 e il 31 dicembre prossimi. “ Messina sta bruciando su tutte le tappe italiane del World Tour 2024 dell’artista romagnola, che dopo il doppio concerto al PalaRescifina si esibirà ancora una volta a Messina il 31 dicembre, e sempre al Palarescifina. Sarà uno degli eventi più grandi e ci fa piacere aggiungere un ulteriore tassello a quanto abbiamo programmato in questi due anni, proponendo cartelloni di grande qualità con numeri impressionanti di spettatori. L’obiettivo di questa squadra è andare avanti così per consolidare il brand Messina Città delle Musica e degli Eventi, perchè Messina è una città di grande attrazione e con una significativa capacità di inclusione, e i numeri importanti di questi eventi consentono di avere un grande ritorno per la nostra economia”, concludono il sindaco e l’assessore.

Il decimo tour mondiale dell’artista italiana più premiata del mondo, che ha debuttato a New York lo scorso 27 febbraio 2023 con una straordinaria maratona di 24 ore in musica, e ha girato il mondo nel corso di tre leg di successo e pioggia di sold out nelle più importanti città d’Europa, America Latina e Stati Uniti, torna in Italia per chiudere il sipario con uno special show di Capodanno in Sicilia, terra che ha accolto con grande riscontro e attesa i tre live in programma per fine dicembre. Oltre alle quasi tre ore di uno show straordinario con una grande produzione di respiro internazionale, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno Laura ha scelto di regalare dopo la mezzanotte mezz’ora di musica dedicata ai fan che decideranno di trascorrere insieme a lei questo inizio, il perfetto per un tour che resterà nella storia.

Il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, la nuova leg del suo decimo tour mondiale, debutterà il 4 novembre alla O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e proseguirà a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.