Marco Mengoni annuncia al Tg1 il tour 2025: sarà a Messina il 24 luglio

L’annuncio del tour negli Stadi del prossimo anno è avvenuto in diretta al TG1. Finalmente Marco Mengoni ritornerà in Sicilia a sei anni di distanza dai suoi ultimi concerti nell’isola. Dopo i palasport del 2019, Mengoni sarà allo Stadio "Franco Scoglio" di Messina il 24 luglio. “Messina si riconferma anche per il 2025 palcoscenico ideale per i grandi concerti. Siamo onorati ospitare a Messina Marco Mengoni, uno dei più amati cantautori italiani e un artista in grado di emozionare tutte le generazioni attraverso esibizioni originali che trasmettono messaggi profondi. Eventi di questo calibro rappresentano i risultati soddisfacenti che questa Amministrazione ha raggiunto e continua a volere raggiungere con mirate strategie di promozione del brand Messina Città della Musica e degli Eventi che ha visto la Città protagonista nel 2023 di grandi eventi musicali, quelli già annunciati per questo 2024 e con Mengoni si avvia anche il programma del prossimo anno. La fama di Mengoni supera i confini italiani e siamo certi che la notizia della sua presenza a Messina farà gioire sia il pubblico di casa che il nutrito pubblico proveniente da altre città, occasione importante per creare un significativo indotto economico grazie alla numerosa presenza di fans”. Con queste parole il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro esprimono la soddisfazione del Comune di Messina per la scelta di Mengoni di fare tappa nella città dello Stretto, unica per la Sicilia e la Calabria.

Carmelo Costa “patron” del concerto siciliano di Mengoni ritornerà ad organizzare al San Filippo nel 2025, per festeggiare i suoi 50 anni di attività, dopo un 2024 di pausa. “Messina negli ultimi anni è diventata, con il suo Stadio e con gli Eventi Natalizi, protagonista indiscussa della Cultura nel Sud Italia: non potrebbe esserci luogo migliore per coronare i miei 50 anni di attività. Ci saranno altre sorprese nell’Estate del 2025”.

Il tour negli stadi inizierà a Napoli il 26 giugno. Poi Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e la chiusura proprio a Messina.

I biglietti per il concerto di Marco MENGONI saranno in vendita a partire da venerdi prossimo, 2 febbraio, in tutti i punti fisici autorizzati ed online nei Circuiti:

I biglietti delle Tribune (A, B, C) saranno tutti venduti a posti numerati su pianta, per un più ordinato e comodo afflusso del pubblico, mentre è confermata la oramai abituale divisione del manto erboso nei due settori “PRATO GOLD” e “PRATO” con posti in piedi. Per gli acquisti online sarà possibile optare per la “stampa da casa” che permette la stampa diretta del titolo d’ingresso che permette l’accesso ai cancelli dello Stadio senza ulteriori cambi o adempimenti.