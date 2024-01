Sfera Ebbasta ufficializza la sua data in riva allo Stretto, il re della trap in concerto a Messina

Non solo Ultimo, Zucchero, Geolier, i Negramaro e Max Pezzali. Come anticipato nei giorni scorsi, arriva anche Sfera Ebbasta ad arricchire il programma dei grandi eventi musicali dell’estate 2024 a Messina. Il rapper da bilioni di streaming farà tappa al Franco Scoglio il 6 luglio con un evento imperdibile per celebrare la musica trap, patrocinato da questa Amministrazione nell’ambito del piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi finalizzato a coniugare il valore della musica allo spirito di Messina sempre più inclusiva, partecipativa e attrattore di pubblico”, a confermare l’annuncio da parte dell’artista, il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro.

Sarà un record per lo stadio Scoglio, con ben 5 concerti in 12 giorni: Ultimo il 28 giugno, Zucchero il 30, Negramaro il 3 luglio, Sfera Ebbasta il 6, Max Pezzali il 9 luglio. Il 15 giugno, invece, si esibirà Geolier, mentre a maggio sarà il PalaRescifina ad ospitare due date dei Pinguini Tattici Nucleari, il 28 e il 29 maggio.